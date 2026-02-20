Eraković zna šta Stanković traži: "Igrao sam 100 puta sa Misterom ovako"

Strahinja Eraković oglasio se poslije pobjede Crvene zvezde u Lilu, u kojoj je imao jako važan zadatak u formaciji sa trojicom štopera
Izvor: Printscreen/Arena Sport
Crvena zvezda je u Lilu ostvarila veliku pobjedu (1:0). Prvu ikada u Francuskoj i pokušaće to da potvrdi u revanšu na Marakani narednog četvrtka (18.45 časova). O dešavanjima na stadionu "Pjer Moroa" pričao je Strahinja Eraković, koji je odličnom igrom pokazao koliko je sazreo u Rusiji i u reprezentaciji i koliko će biti pojačanje Zvezdi.
"Hvala Bogu što se završilo pobjedom, odigrali smo dobar meč protiv dobrog rivala. Prvi put smo dobili u Francuskoj i drago mi je zbog toga. Nema vremena za slavlje, imamo revanš i prije toga Partizan", rekao je Eraković za "Arenu sport".
Mnoge je iznenadila odluka Dejana Stankovića da meč počne sa trojicom igrača u posljednjoj liniji. Eraković je na to navikao, mada je i sam priznao da nije u najboljoj formi.
"Igrao sam 100 puta sa Misterom to u formaciji sa tri pozadi. Bilo je zahtjevno. Nisam još u toliko dobrom takmičarskom ritmu. Krajem novembra sam igrao posljednju utakmicu svih 90 minuta. Svi smo odigrali dobar meč, pojedince ćemo ostaviti sa strane.