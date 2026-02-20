logo
Eraković zna šta Stanković traži: "Igrao sam 100 puta sa Misterom ovako"

Eraković zna šta Stanković traži: "Igrao sam 100 puta sa Misterom ovako"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Strahinja Eraković oglasio se poslije pobjede Crvene zvezde u Lilu, u kojoj je imao jako važan zadatak u formaciji sa trojicom štopera

Strahinja Eraković poslije pobjede Zvezde nad Lilom Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda je u Lilu ostvarila veliku pobjedu (1:0). Prvu ikada u Francuskoj i pokušaće to da potvrdi u revanšu na Marakani narednog četvrtka (18.45 časova). O dešavanjima na stadionu "Pjer Moroa" pričao je Strahinja Eraković, koji je odličnom igrom pokazao koliko je sazreo u Rusiji i u reprezentaciji i koliko će biti pojačanje Zvezdi.

"Hvala Bogu što se završilo pobjedom, odigrali smo dobar meč protiv dobrog rivala. Prvi put smo dobili u Francuskoj i drago mi je zbog toga. Nema vremena za slavlje, imamo revanš i prije toga Partizan", rekao je Eraković za "Arenu sport".

Mnoge je iznenadila odluka Dejana Stankovića da meč počne sa trojicom igrača u posljednjoj liniji. Eraković je na to navikao, mada je i sam priznao da nije u najboljoj formi.

"Igrao sam 100 puta sa Misterom to u formaciji sa tri pozadi. Bilo je zahtjevno. Nisam još u toliko dobrom takmičarskom ritmu. Krajem novembra sam igrao posljednju utakmicu svih 90 minuta. Svi smo odigrali dobar meč, pojedince ćemo ostaviti sa strane.

Sledi derbi sa Partizanom na Marakani (nedjelja 17 časova), da li se sada lakše diše?

"Nikada se lakše ne diše pred derbi.Svi znaju koliko nam znači da pokažemo ko je najbolji i to ćemo morati da uradimo u nedjelju, da idemo na pobjedu", zaključio je Eraković.

