"Niste mi ni slični": Rafael Nadal bez dlake na jeziku o Alkarazu i Sineru

Legendarni španski teniser Rafael Nadal neće više da Alkaraz i Siner "preko njegovih leđa" dobijaju na popularnosti.

Od kada su se Karlos Alkaraz i Janik Siner pojavili na velikoj sceni - ne prestaju poređenja sa "velikom trojkom", odnosno sada se već ide ka tvrdnjama i da su bolji od Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Nije to slika koju žele da kreiraju Alkaraz i Siner, već mediji, svjesni da tenis gubi na popularnosti, ali kako će im to pomoći?

Zato je Rafael Nadal odbrusio kada je u nedavnom intervjuu za španski "As" upitan za Alkaraza i Sinera koji su praktično već "preuzeli štafetu" od njih, prije svega zbog nametnutog poređenja. Ko mu je sličniji? Nadal kaže - nijedan.

"Iskreno, nijedan ni drugi mi nisu ni slični. Potpuno su različiti od mene", rekao je Nadal koga su češće tokom posljednje dvije-tri godine poredili sa zemljakom Alkarazom: "Karlos je raznovrsniji, više griješi, ali i igra spektakularnije. Nepredivljiviji je i zabavniji za gledaoce".

Janik Siner pak nema skoro ništa u svojoj igri da liči na Nadalovu: "Janik je metodičniji, koncentrisaniji, njegova igra je definisanija. Veoma je stabilan i rijetko gubi. Ponekad djeluje da je Alkaraz dekoncentrisan, vidite mu rezultate".

Ovim riječima Rafael Nadal htio je jasno da stavi do znanja da ako već hoće da "guraju" narativ o novoj generaciji tenisera koja vlada njime, neka to ne čine preko njegovih leđa - i leđa Novaka Đokovića i Rodžera Federera. Neka tako svoje stilove sami utvrde, nezavisno od "velike trojke", s kojom kao da stalno moraju da se porede.

Podsjetimo, Rafael Nadal je u penziji od završetka 2024. godine, dok je ljetos oproštaj imao na Rolan Garosu, kada su sa njim na terenu bili i Đoković, Federer i Marej.