logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rafa Nadal novi trener Karlosa Alkaraza? Postoji veliki problem, ali veliko ime mu se otvoreno nudi

Rafa Nadal novi trener Karlosa Alkaraza? Postoji veliki problem, ali veliko ime mu se otvoreno nudi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz odlučio se na veliku promjenu pred Australijan open i uveliko traju spekulacije o njegovom novom treneru.

Hoće li Rafael Nadal biti novi trener Karlosa Alkaraza Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz raskinuo je saradnju sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosem Fererom poslije više od sedam godina, a za manje od mjesec dana ga čeka Australijan open koji je označio kao prioritet u 2026. godini. Da li će Španac angažovati neko veliko trenersko ime za sada nije poznato, ali odmah su počele spekulacije da bi Rafael Nadal mogao da preuzme brigu o njegovoj karijeri.

Tu mogućnost prokomentarisao je nekadašnji prvi teniser svijeta Greg Rusedski koji priznaje da je šokiran prekidom saradnje sjajnog dvojca koji je zajedno osvojio šest grend slem titula.

"Jednostavno ne mislim da je Rafael Nadal u periodu svog života kada želi da se vrati na turneju i putuje svake nedjelje. Nadal ima dvoje male djece i čini se da uživa u penziji, tako da jednostavno ne vidim da će se odreći svega da bi se vratio na put sa Alkarazom", rekao je Rusedski.

Danima se spekuliše šta je glavni razlog rastanka Alkaraza i Ferera, čak se spominje da je spor nastao oko novca, ali Britanac ne vjeruje previše u tu priču.

"Ne znamo čija je ovo bila odluka, ali ko može da povjeruje u to? Jedne nedjelje osvojiš nagradu za trenera godine, Alkaraz je igrač godine i svjetski broj 1, i odjednom se raskine sa svojim trenerom", kaže nekadašnji as i dodaje:

"To je šok. Znamo da nema nikakve veze sa finansijama, jer je potpisao veliki novi ugovor sa Najkom. Mislim da je ovo zbog odnosa i komunikacije. Ferero izgleda kao da se bori sa Alkarazom jer igrač želi da uživa u svom životu. Ako ste srećni van terena, igrate bolje, a ako pokušate da promijenite nečiju ličnost, može postati teže. To može biti razlog", rekao je Rusedski.

Šta kaže Toni Nadal?

Iskusni španski stručnjak i stric Rafaela Nadala ne vjeruje da će ga Alkaraz zvati i ponuditi mu ulogu prvog trenera. Vjeruje da će dati povjerenje ostatku stručnog štaba.

"Ne mislim da će mi Alkaraz ponuditi posao, ima dobre ljude oko sebe. Pretpostavljam da će se njegov otac malo više uključiti i više angažovati."

Smatra da će Lopezu dati najviše povjerenja, ali ne bi imao ništa protiv da Alkaraz njega pozove. "Samjuel Lopez je takođe dobar trener i želim Huanu Karlosu sve najbolje. Definitivno bih volio da budem u njegovom timu, ali sam siguran da može pronaći mnogo bolje ljude od mene", zaključio je Toni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Rafael Nadal Tenis Greg Rusedski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC