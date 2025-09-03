logo
Reprezentativci BiH odradili trening na Grbavici

Autor Haris Krhalić
Svi pozvani igrači bili su na raspolaganju.

Reprezentativci BiH odradili trening na Grbavici Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su na stadionu „Grbavica“ u Sarajevu odradili još jedan trening u sklopu priprema za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv selekcija San Marina i Austrije.

Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab imali su na raspolaganju sve pozvane igrače, a atmosfera u ekipi je odlična. Tokom treninga radilo se na taktičkim detaljima i uigravanju ekipe za izazove koji slijede.

Iz tabora naše reprezentacije poručuju da su svjesni važnosti predstojećih mečeva i da će dati maksimum kako bi nastavili pobjednički niz i zadržali lidersku poziciju u grupi.

Prvi susret "zmajevi" će odigrati protiv San Marina u gostima, dok će potom na "Bilinom polju" u Zenici dočekati Austriju.

