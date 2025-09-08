Neviđena goleada: U duelu Izraela i Italije viđeno devet pogodaka, novi debakl Prosinečkog i Crne Gore

Nevjerovatan rezultat u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine na evropskom kontinentu obilježio je meč Izraela i Italije! To možemo da kažemo već sada, iako ima još mnogo da se igra prije nego što saznamo sve putnike u Kanadu, SAD i Meksiko, jer je gotovo nezamislivo da ovakav meč odgledamo još jednom. Reprezentacija Italije pobijedila je Izrael 5:4 na neutralnom terenu u mađarskom Debrecinu, gdje je Omri Glazer sa klupe za rezerve pratio dešavanja.

A nije počelo tako... Zapravo, Izrael je već u ranoj fazi meča mogao da ima ogroman dva gola prednosti. Prvo im je u petom minutu poništen pogodak zbog prekršaja, a zatim je u 16. minutu meča Lokateli postigao autogol koji je donio prednost timu koji zbog rata protiv Palestine ne može da igra na svom terenu.

Napadač italijanske reprezentacije Kin postigao je u 40. minutu gol za izjednačenje i to je bio rezultat na poluvremenu, a zatim smo vidjeli nestvarna dešavanja. U nastavku susreta postignuto je čak sedam golova, bilo je preokreta, ali i prave drame u samom finišu susreta.

Dor Perec je zatresao mrežu Italijana u 52. minutu za drugu prednost Izraelaca, ali su italijanski fudbaleri stigli do preokreta u roku od sedam minuta - pogađali su Kin i Politano, a zanimljivo je da su sva tri gola Italijana bila na asistenciju Retegija. Taj niz se prekinuo kada je u 81. minutu pogodio Raspadori.

Šest minuta kasnije Bastoni je postigao drugi autogol na ovom meču, a Dor Perec je drugim golom na utakmici potpuno poravnao rezutat u 89. minutu. Tada je djelovalo da Izrael ima bod u rukama i da će Italijani biti u velikom problemu nakon ovog meča. A onda ih je pogledala sreća... Sandro Tonali je u prvom minutu nadoknade ubacio loptu u kazneni prostor - nije to bio ni šut ni centaršut - a Glazerov konkurent Danijel Perec kapitulirao je peti put. Ovo je bila i njegova greška.

Italijani su sada bodovno poravnati sa Izraelcima, uz meč manje. Prva u ovoj grupi je Norveška.







Hrvatska je u potpunosti razmontirala Crnu Goru 4:0, a "vatreni" su ka golu rivala šutirali više od 30 puta! Tim Roberta Prosinečkog tako je doživio novu blamažu, a mrežu "đetića" tresli su Jakić, Kramarić i Perišić, dok je i na ovom meču viđen autogol. Sopstvenu mrežu zatresao je Kuč.

Lošije plasiran u grupi L od Crne Gore sada je samo Gibraltar, koji je u derbiju začelja poražen kod kuće od Farskih Ostrva. Farani i Crnogorci sada imaju po šest bodova, dok su ispred njih Hrvatska i Češka sa po 12.







Rezultati mečeva u evropskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo: