Dinamo Zagreb prvi na tabeli Lige Evrope: Razbio tim od 300 miliona!

Dinamo Zagreb pobedio je prethodne noći Fenerbahče 3:1 (1:1) i tako je - makar do večeras - zasjeo na prvo mjesto na tabeli Lige Evrope. "Modri" su razmontirali turski tim vrijedan 300 miliona evra, koji je u ozbiljnoj krizi rezultata i pored suludih ulaganja, a već na startu meča stavili su do znanja da hoće sva tri boda.

Dinamo je poveo golom Belje u 21. minutu, potom je Šimanski izjednačio četiri minuta kasnije, da bi Beljo ponovo u 50. doveo domaćina u vođstvo. Novi trener Fenerbahčea Domeniko Tedesko poslao je na teren nove igrače, tražio je izjednačenje, da bi Bakrar u posljednjim sekundama meča potvrdio pobjedu od dva gola razlike. Ujedno, to je i najbolja gol-razlika koju je neko imao prethodne noći u Ligi Evrope, pa je Dinamo na prvom mhestu na tabeli.

Pobhede su ostvarili i Mitjiland, Roma, Ludogorec, Frajburg i Braga, dok je Crvena zvezda među grupom od šest timova koja je osvojila po bod. Zato su odmah izašle i prognoze o tome ko ide dalje...

Naravno, večeras se igraju ostale utakmice grupne faze Lige Evrope i vidjećemo da li će neko uspjeti da odmah "preskoči" Dinamo koji sada ima velike šanse za prolaz dalje, a ne treba zaboraviti da se ovo takmičenje nastavlja već iduće nedjelje. Tako će u samo sedam dana biti odigrana četvrtina ovogodišnjeg izdanja Lige Evrope.

Dinamo će već 2. oktobra gostovati u Bačkoj Topoli protiv Makabija iz Tel Aviva, dok će Crvena zvezda putovati u Porto gdje je čeka možda najteži meč u Ligi Evrope ove sezone.







