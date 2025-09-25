logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dinamo Zagreb prvi na tabeli Lige Evrope: Razbio tim od 300 miliona!

Dinamo Zagreb prvi na tabeli Lige Evrope: Razbio tim od 300 miliona!

Autor Dragan Šutvić
0

Velika pobjeda Dinama koji je trenutni lider Lige Evrope.

Dinamo Zagreb prvi u Ligi Evrope Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dinamo Zagreb pobedio je prethodne noći Fenerbahče 3:1 (1:1) i tako je - makar do večeras - zasjeo na prvo mjesto na tabeli Lige Evrope. "Modri" su razmontirali turski tim vrijedan 300 miliona evra, koji je u ozbiljnoj krizi rezultata i pored suludih ulaganja, a već na startu meča stavili su do znanja da hoće sva tri boda.

Dinamo je poveo golom Belje u 21. minutu, potom je Šimanski izjednačio četiri minuta kasnije, da bi Beljo ponovo u 50. doveo domaćina u vođstvo. Novi trener Fenerbahčea Domeniko Tedesko poslao je na teren nove igrače, tražio je izjednačenje, da bi Bakrar u posljednjim sekundama meča potvrdio pobjedu od dva gola razlike. Ujedno, to je i najbolja gol-razlika koju je neko imao prethodne noći u Ligi Evrope, pa je Dinamo na prvom mhestu na tabeli.

Pobhede su ostvarili i Mitjiland, Roma, Ludogorec, Frajburg i Braga, dok je Crvena zvezda među grupom od šest timova koja je osvojila po bod. Zato su odmah izašle i prognoze o tome ko ide dalje...


Naravno, večeras se igraju ostale utakmice grupne faze Lige Evrope i vidjećemo da li će neko uspjeti da odmah "preskoči" Dinamo koji sada ima velike šanse za prolaz dalje, a ne treba zaboraviti da se ovo takmičenje nastavlja već iduće nedjelje. Tako će u samo sedam dana biti odigrana četvrtina ovogodišnjeg izdanja Lige Evrope.

Dinamo će već 2. oktobra gostovati u Bačkoj Topoli protiv Makabija iz Tel Aviva, dok će Crvena zvezda putovati u Porto gdje je čeka možda najteži meč u Ligi Evrope ove sezone. 



Standings provided by Sofascore

Pogledajte

00:25
Marko Arnautović gol za Crvenu zvezdu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dinamo Zagreb fudbal Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC