"Zvezda je imala prednost, previše smo oprezno ušli u meč": Brendan Rodžers i Seltik presrećni bodom

Autor Dragan Šutvić
0

Stručnjak na klupi Seltika Brendan Rožers bio je zadovoljan bodom svog tima u meču sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope.

Brendan Rodžers o utakmici Crvena zvezda Seltik Izvor: MN PRESS

Brendan Rodžers itekako može da bude zadovoljan izdanjem svoje ekipe. Seltik je došao na "Marakanu" i otišao u Škotsku sa bodom, iako je u prvom poluvremenu tim Crvene zvezde dominirao.

Stručnjak iz Sjeverne Irske, bivši trener Lestera i Liverpula, istakao je poslije utakmice da je njegov tim previše bojažljivo ušao u meč i da je zbog toga Crvena zvezda dominirala u prvom dijelu igre. 

"Nismo bili dovoljno agresivni u prvom poluvremenu, bili smo prespori. Nismo trčali dovoljno, nismo radili na lopti. Nismo bili dovoljno precizni u pasovima. U drugom poluvremenu smo imali mnogo bolju reakciju.Samo smo bili agresivniji, previše smo oprezni bili u prvom poluvremenu. Crvena zvezda je jako dobra ekipa, pobijedila je svih sedam mečeva u domaćem šampionatu. Došli smo ovdje i kada igrate daleko od kuće uvijek je teško. Imali smo prilike da pobijedimo, ali uzeli smo bod. Zvezda ima podršku, navijače, pritisak i zadovoljan sam", rekao je Brendan Rodžers posle meča.

Pogledajte

00:25
Marko Arnautović gol za Crvenu zvezdu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

