Reprezentativac BiH potpisao za Studentski centar!

Autor Dragan Šutvić
Amar Gegić ima novi klub u ABA ligi.

amar gegić Izvor: FIBA

Košarkaški klub SC Derbi dobio je veliko pojačanje pred početak nove sezone – u podgorički tim stigao je reprezentativac BiH Amar Gegić (1998.)!

Tokom prošle takmičarske godine u ABA ligi, Gegić je u dresu Zadra nastupio na 10 utakmica. Prosječno je na terenu provodio 30.5 minuta te bilježio 14.1 poen, 4.6 skokova i 2.8 asistencija.

Seniorsku karijeru počeo je u dresu Bajerna, nakon čega je još branio boje Partizana, tuzlanske Slobode, sarajevskih Sparsa, Cibone, Oariza, Metropolitana 92 i Gran Kanarije prije nego što je pred početak prošle sezone došao među Zadrane.

Osvojio je do sada tri trofeja – sa beogradskim crno-bijelima je osvojio Kup Radivoja Koraća 2019. godine, dok je tri godine kasnije sa zagrebačkim "vukovima" došao do duple krune u Hrvatskoj.

Ljetos je sa reprezentacijom BiH učestvovao na Eurobasketu, na kojem su "zmajevi" pod komandom Adisa Bećiragića prvi put nakon 1993. godine prošli u nokaut fazu.

(mondo.ba)

