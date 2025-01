Haos u Hrvatskoj zbog reprezentativca BiH: Skandalozno ponašanje kluba, vrše pritisak da raskine ugovor

Reprezentativac BiH Amar Gegić ima velikih problema u Hrvatskoj, gdje ga Zadar ucjenjuje.

Izvor: FIBA

Veliki skandal potresa regionalnu košarku i ABA ligu - navodno, košarkaški klub Zadar vrši pritisak na reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Gegića da raskine ugovor sa timom jer je trenutno povrijeđen i ne može da pomogne predstavniku Hrvatske na parketu. Tokom prethodnih nekoliko dana iz Hrvatske su stizale različite informacije, pa je na sve morala da reaguje i menadžerska agencija koja zastupa Gegića.

Nakon što je Zadar istakao da se Amar Gegić bori protiv hronične povrede pete i da bi eventualni dolazak igrača u klub bio moguć samo ako on pristane na raskid ugovora, pojavile su se različite reakcije u regionu. U Hrvatskoj je u prvi mah djelovalo je riješen odnos kluba i reprezentativca BiH, ali...

"Prethodnh dana službenici KK Zadar su direktno vršili veliki pritisak na povređenog igrača Amara Gegića da raskine ugovor, a u medijima su iznosili neistine, iako je Amar povredu zadobio tokom nastupanja za klub. Ukoliko se bude nastavilo sa tom nesportskom praksom kao jedna od najvećih košarkaških agencija u Evropi i NBA, bićemo prinuđeni da iznesemo istinu u javnost i obratimo se svim relevantnim košarkaškim institucijama Republike Hrvatske i Evrope", napisao je košarkaški agent Marko Jelić.

Izvor: MN PRESS

Sportski direktor Zadra Denis Plešić prije nekoliko dana ponudio je drugačiji uvid u situaciju. "Amaru je ponuđen sporazumni raskid ugovora sa Zadrom, a s obzirom na to da ima akumuliranu bolest pete, kjaj nije otkrivena standardnim medicinskim metodama koje koriste i ostali profesionalni klubovi prije potpisivanja ugovora. Igrač to nije prijavio pri dolasku", rekao je on i dodao: "Amaru je ponuđena plata za januar i februar, a u tom slučaju igrač bi se odrekao dijela svojih primanja. Takođe, ovim putem želim da demantujem natpise pojedinih medija koji kažu da je Amar Gegić pristao na sporazumni raskid ugovora".

Ko je Amar Gegić?

Rođen je u Štutgartu 1996. godine, ali je veliki dio karijere proveo na Balkanu. Četiri godine bio je dio Sparsa iz Sarajeva, a igrao je još i za Bajern Minhen, Partizan, Slobodu iz Tuzle, ponovo Sparse, Cibonu, Pariz, Metropolitans, Gran Kanariju i na kraju Zadar. Reprezentativac je Bosne i Hercegovine, a sa Zadrom i Partizanom osvajao je trofeje u profesionalnoj karijeri.

Izvor: MN PRESS

Bio je dio tima crno-bijelih koji je do trofeja u Kupu Radivoja Koraća predvodio Andrea Trinkijeri. Saigrači u sezoni 2018/19 bili su mu kapiten Novica Veličković, sadašnji prvotimac Vanja Marinković, zatim Aleks Renfro, Banđa Si, Džok Lendejl, Markus Pejdž, Ognjen Kjaramaz, Đorđe Gagić...

Gegić je do povrede bio jedan od najboljih igrača Zadra u tekućoj sezoni. Na deset odigranih mečeva prosječno je postizao 14,1 poen, 4,6 skokova, 2,8 asistencije i 1,1 ukradenu loptu. Na meču protiv Cibone u prvom kolu ABa lige postigao je čak 30 poena.