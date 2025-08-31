"Nije realna ova razlika"! Gegić: Pribojavali smo se Tompsona, a dobio nas Fontekio!

"Koliko god išli utakmicu po utakmicu sve se svodi da moramo pobijediti Gruziju", iskren je Amar Gegić poslije poraza "zmajeva" od Italije.

Reprezentacija BIH upisala je drugi poraz na Eurobasketu pošto je Italija u Limasolu slavila 96:79.

Držali su se "zmajevi" i uspjeli da sa "minus 15" stignu na samo pet minuta zaostatka na pet minuta do kraja, ali su izabranici Adisa Bećiragića na kraju ipak ubjedljivo poraženi.

"Imali smo dobru energiju ali fokus na detalje je napravio razliku. Nije realna ova razlika, ali moramo pogledati ovu utakmicu, vidjeti greške i ispraviti ih do sljedeće utakmice. Ne emijemo žaliti previše za ovim, svi momci su dali maksimum. Fokus na detalje je nešto na čemu trebamo raditi“, rekao je reprezentativac BIH Amar Gegić i dodao:

"Pravili smo pritisak, ali Fontekio je odigrao fenomenalnu pertiju. Morali smo bolju odbranu odigrati. Možemo dosta grešaka da vidimo i da ispravimo to prije ključnih utakmica za nas".

Italijane je do trijumfa vodio Simone Fontekio sa 39 poena.

"Iskreno, pribojavali smo se Tompsona, on i Fontekio imaju taj kvalitet, na kraju je Fontekio pokazao šta zna", rekao je Gegić i složio se sa konstatacijom da selekcija BIH ima veliki problem sa vanjskim šutem.

"Mi imamo već duže vrijeme problem s trojkama. Kada mi pogađamo u normalnim procentima, ne visokim, dovoljno je normalnim, mi možemo da dobijemo utakmicu. Taj šut je možda ključan da napravimo nešto iznad našeg maksimuma".

Poslije pobjede nad Kiprom i poraza od Španije i Italije slijediduel sa Grčkom u četvrtak, a onda u četvrtak duel sa Gruzijom koji će, kao što se i očekivalo pred početak Eurobasketa biti odlučujući za prolazak u narednu fazu.

"Mi kao narod, bilo da je rukomet, košarka, fudbal... uvijek sve staje u jednu utakmicu. Zašto je to tako moramo se dobro preispitati. Razmišljali smo i koliko god išli utakmicu po utakmicu mi moramo pobijediti Gruziju. Oni imaju i utakmicu protiv Kipra, vjerujem da imamo kvalitet i energiju i možda baš na taj dan treba da se desi ovo što nas nije služilo dosad. Moramo da se fokusiramo na detalje i nadam se da će taj dan biti srećan za nas", poručio je Gegić.