Nova ABA sezona počela pobjedom Igokee m:tel! Aleksandrovčani serijom 14:3 slomili FMP

Prva utakmica u ABA ligi, koja se ove sezone igra po novom formatu, završena je trijumfom "igosa".
Ovog petka počela je nova sezona ABA lige, 24. po redu.
Prvi put se takmičenje na Jadranu odvija po grupama, povećan je i broj učesnika, a novu takmičarsku godinu otvorili su Igokea m:tel i FMP. Bodovi su ostali u Laktašima – tim Nenada Stefanovića je ostvario pobjedu rezultatom 92:88, slomivši otpor tima iz Železnika u prvih pet minuta posljednje četvrtine.
Poslije izjednačenog početka meča (14:13), Aleksandrovčani su trojkom Brina Tajrija stigli do prednosti od osam poena (22:14), dva minuta prije isteka prvog kvartala.
Toliko je bilo i na isteku prve dionice (28:20), da bi zakucavanjem Strahinje Gavrilovića domaći sastav u ranoj fazi druge dionice prvi put odmakao na dvocifrenu razliku (32:22).
FMP je, međutim, u završnici drugog desetominutnog perioda kreirao seriju 7:0, što je rezultiralo preokretom (44:45), na šta je Igokea m:tel uzvratila spojivši pet poena, za plus četiri (49:45) pred petnaestominutnu pauzu.
Zadržala je domaća ekipa dobar ritam i na startu treće četvrtine. Tako je trojkom Dževona Besa vraćen dvocifren kapital (55:45), dok je ubrzo bilo i plus 11 (59:48, 61:50), ali su gosti izuzetno kvalitetnim minutima prišli na samo tri poena minusa (67:64) pola minuta prije kraja treće četvrtine.
Dramatičan kraj meča u Laktašima ipak je izostao. Serijom 14:3 "igosi" su došli do +14 (81:67) na oko pet minuta do kraja susreta i "rezervisali" pobjedu u premijernom meču nove sezone na Jadranu.
Istina, na 2.3 sekunde do kraja FMP je trojkom Dušana Radosavljevića prišao na minus tri (91:88), ali je već bilo prekasno za bilo kakav manevar gostiju.
Šestorica košarkaša Igokee m:tel postigla su u ovom susretu dvocifren broj poena. Prednjačio je Najdžel Sizer sa 15, dok je Brin Tajri uknjižio poen manje. Kapiten Dragan Milosavljević i Nikola Popović u pobjedi su učestvovali sa po 13 poena, Džekvan Luis je dodao 12, a Strahinja Gavrilović 11 poena.
U taboru "limenki" prednjačio je Džošua Skot sa 25 poena, dok je drugi strijelac ekipe bio Filip Barna sa 19.
Naredni meč u ABA ligi Igokea m:tel će odigrati 18. oktobra. Ponovo će biti domaćin, a tada će ugostiti tim Krke.
(mondo.ba)