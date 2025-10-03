logo
Nova ABA sezona počela pobjedom Igokee m:tel! Aleksandrovčani serijom 14:3 slomili FMP

Nova ABA sezona počela pobjedom Igokee m:tel! Aleksandrovčani serijom 14:3 slomili FMP

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Prva utakmica u ABA ligi, koja se ove sezone igra po novom formatu, završena je trijumfom "igosa".

ABA liga Igokea pobijedila FMP Izvor: Igokea m:tel/Marija Vuruna

Ovog petka počela je nova sezona ABA lige, 24. po redu.

Prvi put se takmičenje na Jadranu odvija po grupama, povećan je i broj učesnika, a novu takmičarsku godinu otvorili su Igokea m:tel i FMP. Bodovi su ostali u Laktašima – tim Nenada Stefanovića je ostvario pobjedu rezultatom 92:88, slomivši otpor tima iz Železnika u prvih pet minuta posljednje četvrtine.

Poslije izjednačenog početka meča (14:13), Aleksandrovčani su trojkom Brina Tajrija stigli do prednosti od osam poena (22:14), dva minuta prije isteka prvog kvartala.

Toliko je bilo i na isteku prve dionice (28:20), da bi zakucavanjem Strahinje Gavrilovića domaći sastav u ranoj fazi druge dionice prvi put odmakao na dvocifrenu razliku (32:22).

FMP je, međutim, u završnici drugog desetominutnog perioda kreirao seriju 7:0, što je rezultiralo preokretom (44:45), na šta je Igokea m:tel uzvratila spojivši pet poena, za plus četiri (49:45) pred petnaestominutnu pauzu.

Zadržala je domaća ekipa dobar ritam i na startu treće četvrtine. Tako je trojkom Dževona Besa vraćen dvocifren kapital (55:45), dok je ubrzo bilo i plus 11 (59:48, 61:50), ali su gosti izuzetno kvalitetnim minutima prišli na samo tri poena minusa (67:64) pola minuta prije kraja treće četvrtine.

Dramatičan kraj meča u Laktašima ipak je izostao. Serijom 14:3 "igosi" su došli do +14 (81:67) na oko pet minuta do kraja susreta i "rezervisali" pobjedu u premijernom meču nove sezone na Jadranu.

Istina, na 2.3 sekunde do kraja FMP je trojkom Dušana Radosavljevića prišao na minus tri (91:88), ali je već bilo prekasno za bilo kakav manevar gostiju.

Šestorica košarkaša Igokee m:tel postigla su u ovom susretu dvocifren broj poena. Prednjačio je Najdžel Sizer sa 15, dok je Brin Tajri uknjižio poen manje. Kapiten Dragan Milosavljević i Nikola Popović u pobjedi su učestvovali sa po 13 poena, Džekvan Luis je dodao 12, a Strahinja Gavrilović 11 poena.

U taboru "limenki" prednjačio je Džošua Skot sa 25 poena, dok je drugi strijelac ekipe bio Filip Barna sa 19.

Naredni meč u ABA ligi Igokea m:tel će odigrati 18. oktobra. Ponovo će biti domaćin, a tada će ugostiti tim Krke.



(mondo.ba)

