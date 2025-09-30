logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea m:tel otvara novu sezonu ABA lige: U Laktaše dolaze "panteri"

Igokea m:tel otvara novu sezonu ABA lige: U Laktaše dolaze "panteri"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Utakmicom između košarkaša Igokee m:tel i FMP-a u dvorani u Laktašima u petak počinje nova sezona ABA lige.

KK Igokea mtel otvara novu sezonu ABA lige Izvor: Facebook/Igokea m:tel

Od ove sezone, ekipe iz regionalnog takmičenja podijeljenje su u dvije grupe, a "igosi" će igrati u Grupi A sa ekipama čačanskog Borca, Dubaija, FMP-a, Krke, Partizana, SC Derbija, Splita i rumunskog Kluža.

Tokom pripremnog perioda, Aleksandrovčani su zabilježili jednu pobjedu (protiv novosadske Vojvodine i šest poraza, ali protiv renomiranih timova su gubili vrlo tijesno, najčešće na jednu loptu, što svakako ohrabruje sve u šampionu Bosne i Hercegovine.

Najprije je bolji bio turski Bahčešehir (103:93), potom i Mega (76:73), a onda i Crvena zvezda (105:103). Zatim je uslijedio poraz od Kluža (90:94), te od ruskog Nižnji Novgoroda (102:101) i posljednji u nizu od austrijskog Beča (86:75).

U ekipu Nenada Stefanovića bilo je mnogo odlazaka, ali i dolazaka koji bi trebali biti nova pojačanja - Džavon Besm, Najdžel Sizer, Džekvan Luis, Nikola Popović, Brin Tajri, Đorđe Đukanović i Noa Ali Farakan.

"Nismo mogli sve da zadržimo, mislim da smo napravili odličnu ekipu. Zadovoljan sam i sa ljudske strane kakvi su momci, nadam se da će tako biti i sa igračke. Imamo dosta izazova ispred nas. Pobjede ne mogu da obećam, ali mogu da obećam da ćemo na svakom meču dati 120 odsto svojih mogućnosti što je najvažnije i da ćemo probati da nadmašimo rezultate iz prethodnih sezona", rekao je Stefanović na okupljanju za početak priprema.

Utakmica između Igokee m:tel i "pantera" igra se u petak s početkom u 18.30 časova u Laktašima.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea FMP košarka ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC