Igokea će igrati "Winline Basket cup" sa ruskim timovima!

Igokea će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Zenitom, Uralmašom i Uniksom

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

KK Igokea m:tel u predstojećoj sezoni igraće u "WINLINE Basket cup“, takmičenju pod okriljem VTB lige.

Osim Aleksandrovčana, ovo takmičenje igraće još CSKA, Zenit, Lokomotiva Kuban, Uniks, Uralmaš, Parma i Mega.

Igokea će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Zenitom, Uralmašom i Uniksom, a prva utakmica očekuje ju 11. novembra kada će u Laktašima ugostiti Uralmaš.

"Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo u predstojećoj sezoni odmjeriti snage sa najboljim ruskim timovima iz VTB lige koja je prepoznala sve ono što radimo u našem klubu. Čekaju nas veoma zanimljive utakmica, a daćemo sve od sebe da se na pravi način prezentujemo u ovom takmičenju i da pokušamo da se domognemo završnog turnira na kojem će da nastupe po dvije najbolje ekipe iz svake grupe. Na ovaj način, preko sporta, jačamo i bratske veze sa Rusijom i tamošnjim sportom i uvjeren sam da će svi moći da uživaju u dobroj košarci koja nas očekuje“, rekao je Igor Dodik, generalni menadžer KK Igokea m:tel.