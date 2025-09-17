logo
Igokea m:tel nadoknadila -22, pa promašila napad za pobjedu!

Igokea m:tel nadoknadila -22, pa promašila napad za pobjedu!

Autor Dragan Šutvić
0

Aleksandrovčani su kasnili 22 poena za Rusima, ali su na kraju poklekli nakon produžetka.

kk igokea Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel kasnili su, nakon dvije četvrtine, čak 22 poena za ekipom Nižnjeg Novgoroda. U preostalom vremenu su uspjeli da nadoknade minus, ali su u posljednjem napadu propustili šansu da stignu do pobjede (101:102).

Tim iz Rusije je tokom prva dva kvartala postigao čak 57 poena, ali se Aleksandrovčani nisu predavali, pa su meč uveli u produžetak, u kojem je Tajri promašio šut za pobjedu.

Nikola Popović je u dresu domaćih postigao 22 poena, Dragan Milosavljević je dodao 17, dok je Brin Tajri učinku od 16 poena dodao i 12 asistencija.

Nerješiva enigma za izabranike Nenada Stefanovića bio je Ajzra Vošington, koji je meč završio sa 36 poena i 9 skokova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

