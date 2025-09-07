Igokea m:tel poražena u Beogradu: Mega trijumfovala trojkom u završnici, slijedi duel sa Crvenom zvezdom

Aleksandrovčani su doživjeli poraz u duelu sa Megom.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel poraženi su u Beogradu, u duelu sa Megom, rezultatom 76:73.

Meč je odigran u sklopu priprema za predstojeću sezonu, a domaćin je do trijumfa stigao u samoj završnici trojkom Drezgića.

U timu iz Aleksandrovca prednjačio je Brin Tajri sa 13 poena i sedam asistencija, dok je Strahinja Gavrilović je dodao 12 poena.

Kod Mege je briljirao Bogoljub Marković sa 22 poena, Savo Drezgić i Urban Kroflič su u pobjedi učestvovali sa po 14, dok je Marko Vukčević uknjižio 12 poena.

Nakon ovog meča, Igokea m:tel ostaje u Beogradu, gdje će u utorak odmjeriti snage sa Crvenom zvezdom.

Za Igokeu m:tel nova sezona u ABA ligi počinje 3. oktobra, kada u Laktaše dolazi FMP.

(mondo.ba)