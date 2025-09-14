logo
Igokea m:tel vezala tri poraza: Debitant u ABA ligi porazio Aleksandrovčane u Laktašima

Igokea m:tel vezala tri poraza: Debitant u ABA ligi porazio Aleksandrovčane u Laktašima

Autor Dragan Šutvić
0

Kluž je uknjižio pobjedu u dvorani u Laktašima.

kk igokea Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel uknjižili su novi poraz u sklopu priprema za novu sezonu.

Tim iz Aleksandrovca dočekao je ekipu Kluža, koji će u predstojećoj takmičarskoj godini debitovati u ABA ligi, a koji je na parketu dvorane u Laktašima trijumfovao razlikom od četiri poena (90:94).

Dva tima su se čak 14 puta smjenjivala u vođstvu, da bi na kraju rumunski tim došao do pobjede predvođen veteranom Mičelom Krikom (1992.), koji je postigao 19 poena, Deronom Raselom, koji se zaustavio na 17 te Karelom Guzmanom, koji je meč završio sa 15 poena.

U timu Nenada Stefanovića prednjačio je Brin Tajri sa 25 poena, dok je drugi strijelac tima bio Dragan Milosavljević sa 16.

Igokea m:tel vezala je tako tri poraza tokom priprema, izgubivši prethodno u Beogradu duele sa Megom (76:739 i Crvenom zvezdom (105:103).

(mondo.ba)

