Trener Igokee zadovoljan pripremama: Zvezda pokazala put kojim treba da idemo!

"Generalno, uvijek može bolje i više, ali ako uzmemo u obzir da igramo sa pet novih igrača, da su dva nova centra i da momci iz spoljne linije nisu nikada ranije zajedno igrali, onda je jasno da dosta dobro izgledamo u ovom trenutku priprema", rekao je trener Igokee.

Košarkaši Igokee vratili su se iz Beograda gdje su odigrali nekoliko prijateljskih mečeva pred početak nove sezone.

Ekipa Nenada Stefanovića u posljednjoj provjeri poražena je 105:103 od Crvene zvezde koja je do trijumfa stigla u posljednjim sekundama.

„Imali smo utakmicu u svojim rukama i trebalo je da pobedimo. Imali smo dva otvorena šuta na tri poena razlike, ali je lopta "iscurila" iz koša. Nije nam cilj da budemo šampioni pripremnog perioda, što smo mogli da vidimo na Evropskom prvenstvu, već da napredujemo iz utakmice u utakmicu. Igrali smo bolje nego protiv Mege i susret sa Zvezdom je put kojim treba da idemo dalje“, rekao je Stefanović za "Glas Srpske".

Igokea će tokom septembra igrati protiv dva nova kluba u ABA ligi, Klužom (13. septembar) i Bečom (26. septembar), prije nego što 3. oktobra počne sezonu duelom protiv FMP-a.

Igokea je prije početka priprema kompletirala ekipu i tokom ljeta su došli Dževon Bes, Najgel Sezar, Džekvan Luis, Brin Tajri i Nikola Popović.