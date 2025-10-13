Nenad Stefanović vjeruje u "igose" pred meč FIBA Lige šampiona u Vircburgu

Košarkaši Igokee m:tel idu u Njemačku na izazovno gostovanje protiv Vircburga u okviru FIBA Lige šampiona.

Nakon poraza od Galatasaraja (94:82), tim trenera Nenada Stefanovića želi da popravi utisak i ostvari prvu pobjedu u ovogodišnjem izdanju takmičenja.

Njemački Vircburg, predvođen šefom struke Sašom Filipovskim, ulazi u ovaj duel bez poraza u sezoni, pokazavši zavidan kvalitet u Bundesligi i FIBA Ligi šampiona. U prvom kolu savladali su Trst, što ih čini favoritima na domaćem terenu.

"Očekuje nas još jedan težak meč u gostima protiv ekipe sa jasnom filozofijom igre i kontinuitetom u radu s trenerom. Vircburg je veoma dobra ekipa koja rijetko gubi na svom parketu. Analizirali smo poraz od Galatasaraja, uočili greške i očekujem reakciju svog tima, posebno u odbrani. Vjerujem u naše igrače, želimo konstantniju partiju nego u Turskoj", istakao je trener Igokee m:tel Nenad Stefanović, a prenio "Glas Srpske".

Krilni košarkaš "igosa" Marko Jeremić, koji je prošle sezone igrao protiv Vircburga (oba duela završena su pobjedama njemačkog tima), svjestan je izazova koji ih očekuje.

"Znamo Vircburg iz prošlogodišnjih okršaja u grupnoj fazi, pa nam je poznat njihov stil igre. Moramo ući maksimalno koncentrisano u utakmicu. Ova nam je utakmica veoma važna nakon poraza u Turskoj, nadam se da ćemo dobro odreagovati i pokušati doći do prve pobjede u Ligi šampiona", rekao je Jeremić.

Utakmica između Vircburga i Igokee m:tel igra se u utorak u 18.30 časova.

