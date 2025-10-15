logo
Trener Igokee m:tel o razlozima poraza u Njemačkoj: "Kad pogledate statistiku, slično je, ali to je presudilo"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Nenad Stefanović oglasio se nakon susreta sa Vircburgom, u kojem je njegov tim upisao drugi poraz u FIBA Ligi šampiona.

nenad stefanović Izvor: ABA liga j.t.d/Dragana Stjepanović

Košarkaši Igokee m:tel ponovo su poraženi u FIBA Ligi šampiona. Nakon Galatasaraja, Aleksandrovčane je porazio i Vircburg, koji je pred domaćom publikom trijumfovao rezultatom 70:68.

Presudne poene, četiri sekunde prije kraja, postigao je Markus Kar. Izabranici Nenada Stefanovića krenuli su u svoj završni atak na utakmici, ali je presječeno dodavanje Brina Tajrija, pa je prokockana i posljednja šansa za pozitivan rezultat u Njemačkoj.

"Želim da čestitam Vircburgu. Zaslužili su, ali mislim da bi bilo zasluženo i da smo mi pobijedili. Veoma sam ponosan na svoj tim. Igrali smu pravu FIBA Liga šampiona utakmicu – tvrdu, fizikalnu. uspjeli smo da zadržimo njihove glavne igrače na veoma lošim šuterskim prosjecima za dva i tri poena", rekao je poslije meča trener "igosa" Nenad Stefanović, nastavivši:

"Veoma sam ponosan kako smo se borili i igrali odbranu. To je tačka sa koje želimo da idemo u budućnost. Trebalo je sa nekoliko dobrih odbrana da završimo utakmicu, da završimo igranje odbrane hvatanjem skoka da postignemo više trojki jer su mnogo puta naši najbolji šuteri bili sami."

Presudan je, ističe Stefanović, bio ofanzivni skok.

"To su bili ofanzivni skokovi. Kada gledate statistiku, mi imamo 15, oni 16, što je slično, ali vjerujem da su pogodili četiri trojke nakon ofanzivnih skokova, što je veoma važno. Zaustavili smo ih, znali smo da će ići brzo da pokušaju da pogode, odigrali odbranu, ali nismo uhvatili skok i onda smo primili poene."

Prvu domaću utakmicu u FIBA Ligi šampiona Igokea m:tel će odigrati sljedećeg utorka (21. oktobar) protiv Trsta. Prije toga, već u subotu, bh. ekipu očekuju nove obaveze u ABA ligu, u vidu Krke, sa kojom će takođe igrati pred laktaškom publikom.

(mondo.ba)

