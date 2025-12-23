logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Igosi" dočekani bratski u Rusiji, pa deklasirani od Zenita

"Igosi" dočekani bratski u Rusiji, pa deklasirani od Zenita

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaši Igokea m:tel poraženi su od Zenita sa 103:72 u trećem meču Winline basket kupa.

Zenit deklasirao Kk Igokea Izvor: RTRS

Ruski tim je imao prednost tokom cijele utakmice, pa oslabljeni "igosi" koji su nastupali sa 10 igrača, nisu uspjeli da ponove igru iz Laktaša, kada su poraženi trojkom sa zvukom sirene.

Zek Rendolf sa 21 poenom predvodio je Zenit, Georgi Žbanov je ubacio dva koša manje, prenio je klupski sajt.

Kod Igokee Ahmad Rori je zabilježio 15 koševa, dok je Nikola Popović upisao poen manje i oni su bili jedini dvocifreni u timu Nenada Stefanovića.

Igokea u narednoj utakmici Winline basket kupaa gostuje Uniksu u Kazanju, a taj meč na rasporedu je 28. januara 2026. godine.

Izvor: KK Igokea

Inače ekipa iz Laktaša je dočekana prijateljski, u svlačionici je bila poruka dobrodošlice, a prije početka utakmice intonirana je i himna Republike Srpske koja je pozdravljena velikim aplauzom, a na tribinama se našla i zastava Republike Srpske.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea Zenit

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC