"Igosi" dočekani bratski u Rusiji, pa deklasirani od Zenita

Košarkaši Igokea m:tel poraženi su od Zenita sa 103:72 u trećem meču Winline basket kupa.

Izvor: RTRS

Ruski tim je imao prednost tokom cijele utakmice, pa oslabljeni "igosi" koji su nastupali sa 10 igrača, nisu uspjeli da ponove igru iz Laktaša, kada su poraženi trojkom sa zvukom sirene.

Zek Rendolf sa 21 poenom predvodio je Zenit, Georgi Žbanov je ubacio dva koša manje, prenio je klupski sajt.

Kod Igokee Ahmad Rori je zabilježio 15 koševa, dok je Nikola Popović upisao poen manje i oni su bili jedini dvocifreni u timu Nenada Stefanovića.

Igokea u narednoj utakmici Winline basket kupaa gostuje Uniksu u Kazanju, a taj meč na rasporedu je 28. januara 2026. godine.

Izvor: KK Igokea

Inače ekipa iz Laktaša je dočekana prijateljski, u svlačionici je bila poruka dobrodošlice, a prije početka utakmice intonirana je i himna Republike Srpske koja je pozdravljena velikim aplauzom, a na tribinama se našla i zastava Republike Srpske.

(MONDO)