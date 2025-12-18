logo
Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović: Ovaj klub po svemu zaslužuje da igra FIBA Ligu šampiona 1

Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović: Ovaj klub po svemu zaslužuje da igra FIBA Ligu šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Košarkaši Igokee m:tel završili su evropsku sezonu petim porazom u FIBA Ligi šampiona.

Nenad Stefanović o FIBA Ligi šampiona: Igokea po svemu zaslužuje da bude dio ovog takmičenja Izvor: championsleague.basketball/screenshot

"Igosi" su posljednji poraz u grupnoj fazi Lige šampiona, doživjeli u Laktašima od turskog Galatasaraja (65:82), koji je osigurao prvo mjesto u grupi E sa skorom 5-1 i direktan plasman u osminu finala. Šampion Bosne i Hercegovine je s druge strane završio ovogodišnje učešće.

Kapiten domaćina Dragan Milosavljević je poslije meča sa turskom ekipom najprije čestitao rivalu na zasluženoj pobjedi.

"Čestitam Galati na pobjedi. Težak meč za nas, Galata je najjača ekipa u našoj grupi, nedostajali su im neki igrači, ali imaju sjajan tim što su i pokazali. Grupa je bila teška, imali smo problema i sa povredama, na nekim mečevima nismo imali ni sreće, izgubili smo u posljednjim sekundama. Primjerice, protiv Vircburga da smo dobili, da smo imali malo sreće, bilo bi vjerovatno drugačije, ali moraćemo da se okrenemo ostalim takmičenjima. Jako nam je važno da se dignemo, pobijedimo neku utakmicu, podignemo energiju ekipe", rekao je Milosavljević.

Izvor: Youtube/

Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović složio se sa kapitenom i pridružio čestitkama istanbulskom timu, od kojeg očekuje da ove godine podigne trofej u FIBA Ligi šampiona.

"Čestitam Galatasaraju na zasluženoj pobjedi i prvom mjestu u grupi. Mislim da su pokazali najveći kvalitet u Ligi šampiona, nema nikakve sumnje u to. Posljednjih godina stalno su u vrhu, a ove sezone vjerujem da mogu do samog kraja", rekao je Stefanović i potom analizirao posljednju utakmicu i cijelu sezonu "igosa".

"Što se tiče utakmice, bila je teška, nedostajalo nam je nekoliko igrača, a skokovi su nas mnogo koštali, posebno 11 ofanzivnih u prvom poluvremenu. Sve u svemu, kao što je Gagi rekao, sezona bi bila dosta drugačija jer je posljednji šut u Njemačkoj bio veoma važan za nas. Da smo pobijedili, bilo bi potpuno drugačije. Poslije toga, imali smo problema sa nedostatkom igrača, povredama, bolestima i to je obilježilo našu sezonu u Ligi šampiona. Vjerujem da naš klub po svemu zaslužuje da bude u ovom takmičenju, moramo samo da se popravimo, ja kao trener i stručni štab i igrači, i nadamo se da će biti bolje sljedeće godine i da ćemo napraviti korak više od grupne faze", istakao je strateg Aleksandrovčana, koji su u negativnoj seriji od čak sedam mečeva bez trijumfa u svim takmičenjima.

(MONDO)

Dragan Milosavljević Nenad Stefanović KK Igokea FIBA Liga šampiona

Borik

Vaš tim zaslužuje da se ugasi, i to jedva svi čekamo

RK BORAC