Igokea niže poraze: Aleksandrovčani već 7 mečeva ne znaju za trijumf, Galatasaraj "protutnjao" kroz Laktaše

Aleksandrovčani su u rezultatskoj krizi. Igokea m:tel je nanizala sedam utakmica bez slasti pobjede.

Košarkaši Igokee m:tel zapali su u veliku rezultatsku krizu, koja traje već sedam utakmica. Izabranici Nenada Stefanovića upisali su večeras sedmi uzastopni poraz u svim takmičenjima, izgubivši meč šestog kola FIBA Lige šampiona protiv Galatasaraja pred domaćom publikom (65:82).

Posljednju pobjedu Igokea m:tel je ostvarila sedmog novembra, kada je u Laktašima porazila ekipu Splita (93:85), u okviru šestog kola ABA lige. Od tada, pa do večeras, klub iz Aleksandrovca je doživio tri poraza u ABA ligi (Borac Čačak, Dubai i Split) i po dva u FIBA Ligi šampiona (Vircburg i Galatasaraj) i Vinlajn Basket kupu (Uralmaš i Zenit).

"Igosi" su još ranije ostali bez šansi da se domognu plej-in faze, pa večerašnji meč nije imao rezultatski značaj za domaće, koji su veoma loše otvorili ovaj duel. Galatasaraj je sredinom prvog kvartala stekao dvocifrenu prednost (4:16), Igokea je serijom 7:0 uspjela da priđe na pet koraka minusa (11:16), ali je završnica kvartala ponovo pripala Turcima, koji su trojkom Miksa i poenima Korkmaza uz dodatno slobodno bacanja ponovo odmakli na više od deset poena (11:22).

Aleksandrovčani su u drugoj četvrtini u nekoliko navrata, poenima Besa, Milosavljevića i Ilića prilazili na tri poena minusa (29:32, 31:34, 33:36). Uspjeli su domaći da uhvate priključak za favorizovanim gostima, koji su zaključili prvih 20 minuta, trojkom Tunčera.

Poenima Miksa na minut i po do kraja trećeg kvartala, Galatasaraj je vratio do tada maksimalnu razliku od 12 poena (45:57), koju je u preostalom vremenu do početka završnog perioda uvećao Korkmaz sa linije "penala" (47:61).

Završnih 10 minuta ponudilo je rutinsko odrađivanje posla Galatasaraja, koji je tako stigao do pete pobjede u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona. Igokea m:tel se, sa druge strane, od takmičenja oprostila uz obrnut omjer (1-5).

Pred košarkašima Igokee m:tel sada je izuzetno važan meč u ABA ligi. "Igosi" će u subotu (18.30) gostovati FMP-u, sa kojim će voditi direktnu bitku za 4. mjesto, koje vodi u Top 8. Samo tri dana kasnije, Igokea m:tel će odraditi novo gostovanje, u dalekom Sankt Peterburgu, gdje će u sklopu trećeg kola Vinlajn Basket kupa odmjeriti snage sa Zenitom.

IGOKEA M:TEL: Milovanović, P. Popović 4, Mustapić, Ilić 2, Antunović 7, Rori 4, N. Popović 8, Bes 14, Milosavljević 6, Simanić 6, Jeremić 14.

GALATASARAJ: Jigit Tekin 6, Gorener 8, Korkmaz 6, Miks 11, Ončel 2, Omoruji 8, Dalgali 4, Tunčer 16, Gilespi 8, Vajt 13, Jašar.

