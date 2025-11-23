Vinko Marinović nakon pobjede u Širokom Brijegu: “Novi preokret pokazao karakter Borca”

Trener Borca Vinko Marinović prokomentarisao je trijumf u Širokom Brijegu, ističući da je njegov tim u nekoliko posljednjih mečeva pokazao karakter pobjeđujući u samom finišu.

Borac je slavio na “Pecari” (1:2) pogotkom Amera Hiroša u šestom minutu sudijske nadoknade i uhvatio priključak sa vodećim Zrinjskim iz Mostara, koji sada ima dva boda prednosti.

Banjalučani su odlično odigrali prvih 45 minuta, jednom i pogodili mrežu domaćina preko Luke Juričića, ali je taj gol opravdano poništen zbog ofsajda.

“Odigrali smo jako dobro prvo poluvrijeme. Imali smo dosta situacija da dođemo do gola, čak I da utakmicu riješimo u prvom dijelu. Jako dobro smo igrali, stvarali šanse, ali ih nismo iskoristili.Kasnije u drugom poluvremenu nakon naše greške Široki je uspio da povede I poslije je bilo jako teško. Međutim, želim da čestitam mojim igračima koji su smogli snage da dođu do preokreta”, rekao je Marinović.

Naglasio je važnost koncentracije u trenucima kada se meč lomio.

„U završnici je bilo teških trenutaka, ovo je već druga, treća utakmica koju rješavamo u samom finišu što pokazuje karakter koji posjedujemo”, naglasio je šef struke Borca.

