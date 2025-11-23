Dean Klafurić nakon šokantnog poraza od Borca: “Utakmicu je odlučio VAR, fudbal više nije isti”

Trener Širokog Brijega Dean Klafurić izgledao je potpuno pogubljen poslije šokantnog poraza od banjalučkog Borca u 15. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Banjalučani su napravili preokret na “Pecari” i upisali 12. uzastopnu pobjedu protiv hercegovačke ekipe, pogotkom Amera Hiroša u šestom minutu sudijske nadoknade (1:2), što je prilično šokiralo trenera Širokobriježana Deana Klafurića, koji je djelovao izgubljeno pred kamerama “Arene Sport”.

“Borcu je pripalo prvo poluvrijeme, nama drugo. Na kraju je Borac došao više sretno nego spretno do pobjede“, rekao je Klafurić.

Istakao je da ga kao ljubitelje fudbala pogodio način na koji je utakmica odlučena s obzirom da se često puta gledao VAR.

“Kao entuzijasta i ljubitelj fudbala, malo sam tužan jer je ovu utakmicu odlučio VAR. Donio je mnogo odluka, čekali smo više od deset minuta. Lijepo je bilo kada su na igru uticale promjene poput trenerskih genija - Linusa Mihalsa, Johana Krojfa, Ariga Sakija, Pepa Guardiole. Sada tehnologija mijenja fudbal“.

Dodao je da je „fudbal definitivno drugačiji nego prije, ali je to savremeni tok života“.

Na kraju je čestitao crveno-plavima i svojim igračima.

„Čestitam Borcu na pobjedi, ali i svojim igračima na odlično odigranom drugom poluvremenu i pruženom otporu”, istakao je Klafurić.

(MONDO)