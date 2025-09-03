logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ataman pobjedu protiv Srbije slavio kao da je finale!

Ataman pobjedu protiv Srbije slavio kao da je finale!

0

Selektor Turske imao je ogroman motiv da pobijedi u meču protiv Srbije u grupnoj fazi Eurobasketa.

Ergin Ataman burno proslavio pobjedu Turske protiv Srbije Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Reprezentacija Turske nanijela je Srbiji prvi poraz ovog ljeta i ujedno i prvi poraz na Eurobasketu, a selektor pobjedničkog tima Ergin Ataman slavio je taj trijumf na terenu sa igračima.

Išao je sa jednog na drugi kraj terena selektor Turske, dizao ruke tokom slavlja, pozdravljao svoje igrače i navijače... Nije ostavljao dilemu oko toga koliko mu je stalo da pobijedi Srbiju, što se vidjelo i tokom meča.

Ataman je toliko želio pobedu da je plejmejkera Šejna Larkina odmarao samo 42 sekunde, Alperen Šengun dobio je manje od četiri minuta odmora, Edžan Osmani igrao je 35 od 40 minuta, Džedi Osman 33 i po minuta...

Turci su bili raspucani, ubacili su 18 trojki i uprkos krajnjem naporu izdržali su do kraja meča u visokom ritmu i važnim ofanzivnim skokovima izborili trijumf koji im je doneo prvo mesto, uz obezbjeđeni duel osmine finala protiv Švedske.

Sa druge strane, Srbija će u osmini finala igrati protiv jednog od domaćina Eurobasketa, Finske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Ergin Ataman

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC