Ataman pobjedu protiv Srbije slavio kao da je finale!

Selektor Turske imao je ogroman motiv da pobijedi u meču protiv Srbije u grupnoj fazi Eurobasketa.

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Reprezentacija Turske nanijela je Srbiji prvi poraz ovog ljeta i ujedno i prvi poraz na Eurobasketu, a selektor pobjedničkog tima Ergin Ataman slavio je taj trijumf na terenu sa igračima.

Išao je sa jednog na drugi kraj terena selektor Turske, dizao ruke tokom slavlja, pozdravljao svoje igrače i navijače... Nije ostavljao dilemu oko toga koliko mu je stalo da pobijedi Srbiju, što se vidjelo i tokom meča.

Ataman je toliko želio pobedu da je plejmejkera Šejna Larkina odmarao samo 42 sekunde, Alperen Šengun dobio je manje od četiri minuta odmora, Edžan Osmani igrao je 35 od 40 minuta, Džedi Osman 33 i po minuta...

Turci su bili raspucani, ubacili su 18 trojki i uprkos krajnjem naporu izdržali su do kraja meča u visokom ritmu i važnim ofanzivnim skokovima izborili trijumf koji im je doneo prvo mesto, uz obezbjeđeni duel osmine finala protiv Švedske.

Sa druge strane, Srbija će u osmini finala igrati protiv jednog od domaćina Eurobasketa, Finske.