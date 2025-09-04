Ovo je put Srbije do finala Eurobasketa: "Orlovi" moraju preko šampiona svijeta

Šta za sada znamo o putu Srbije ka osvajanju medalje na Eurobasketu? Pročitajte kalkulacije!

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia / Instagram / eurobasket

Reprezentacija Srbije porazom protiv Turske u derbiju grupne faze pala je u donji dio "kostura" nokaut faze Eurobasketa. To znači da će u osmini finala u subotu uveče igrati protiv Finske, a potom morati na prvoplasirani tim iz Grupe C ili na četvrtoplasiranog iz Grupe D. To je ono što se ne zna, a zna se da su Srbija i Njemačka ponovo na istoj stazi.

Finalisti Mundobasketa iz Manile, a potom i učesnici utakmice za bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. i ovog puta su upućeni jedni na druge, ako do tada preskoče prepreke u osmini finala i u četvrtfinalu Eurobasketa.

Kakvi su Nijemci ovog ljeta? Perfektni, 5-0

Reprezentacija Srbije na terenu se već upoznala sa Nijemcima, jer su dve ekipe igrale međusobni pripremni meč u Minhenu - i pobijedili su "orlovi" Svetislava Pešića. Konačan rezultat bio je 91:81 za srpsku reprezentaciju, koju je poenterski predvodio Nikola Jović sa 22 poena.

U međuvremenu su obje ekipe prošle u nokaut fazu Eurobasketa, a Nemci su u Tampereu u Finskoj ostvarili pobjede protiv svih pet rivala - Litvanije, Finske, Švedske, Crne Gore i Velike Britanije.

Najefikasniji među Nijemcima su poznati NBA asovi, krilo Franc Vagner (24) sa 21,6 poena u prosjeku, plejmejker i kapiten tima Denis Šreder (31) sa 21 poenom po meču, a raznovrsni centar Danijel Tajs (33) doprinosi sa 11,2 poena u prosjeku. Kada su u pitanju skokovi jedan od lidera je i iskusni krilni centar Johanes Timan (31) sa 4,6 skokova po meču, a važan organizator igre je i takođe prekaljeni evroligaški as Maodo Lo, sa 4,3 asistencije, iza prvog plejmejkera Denisa Šrwdera (6,2 asistencije).

Kada je u pitanju šut, tu je i dalje uvijek raspucani Andreas Obst, koji trojke šutira iznad 50 odsto na ovom Eurobasketu.

Uz sve navedeno, uvijek bi trebalo istaći i defanzivni značaj Partizanovog krila Isaka Bonge, koji je kao i uvek jako važan "šraf" šampionskog sastava Njemačke. Ipak, ne bi trebalo preskakati korake, već se fokusirati na prvog narednog protivnika, a to je Finska.

Ono glavno počinje od Finaca

Reprezentacija Srbije zaigraće u osmini finala u Rigi u subotu uveče protiv Finske, jednog od četiri domaćina Eurobasketa.

Baltička selekcija ušla je u osminu finala kao trećeplasirana ekipa Grupe B, koja je ostvarila tri pobjede uz dva poraza, trijumfima protiv Švedske, Velike Britanije i Crne Gore. Boljeg plasmana Fince su koštali porazi protiv Litvanije (78:81) i Njemačke (61:91)

Zanimljivo je to da je reprezentacija Srbije već igrala ove godine protiv Finske, i to u gostima, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. Srpski tim je trijumfovao 105:95 uz sjajnu rolu Filipa Petruševa, koji je te večeri sa 34 ubačena poena oborio rekord karijere u dresu Srbije. Takođe, te večeri je kapiten srpskog tima bio Aleksa Avramović, koji je prelomio završnicu ubacivši tri trojke.

Lider finske reprezentacije je NBA as Lauri Markanen (28 godina) sa 25,4 poena po meču on je i prvi skakač sa 8,2 uhvaćene lopte po utakmici, dok je prvi asistent veteran, 34-godišnji Sasu Salin, sa 3,4 asistencije po meču.

Ko čeka Srbiju u četvrtfinalu?

Izvor: Michal Dubiel / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije u četvrtak će imati slobodan dan i večernji trening, a istovremeno će pratiti i rasplet u grupama C i D. Protivnik "orlova" Karija Pešića biće pobjednik Grupe D i četvrtoplasirani iz Grupe C.

U Grupi D velika borba za prvo mjesto

Na čelo Grupe D izbiće Israel, Poljska ili Francuska, jer sve tri ekipe imaju 3-1, a na "pol poziciji" za osvajanje prvog mjesta je Izrael. Deni Avdija, Jam Madar i Roman Sorkin lideri su tima koji ima pred sobom meč-loptu za osvajanje prvog mjesta, za šta će Izraelcima biti "dovoljna" pobjeda protiv Slovenije Luke Dončića. Naravno da neće i ne može biti lako protiv jednog od najboljih igrača na svijetu, bez obzira na to što su sin legendarnog kapitena Zvezde Zufera Avdije i saigrači puni energije nakon ohrabrujućeg starta Eurobasketa.

U Grupi C najveći haos

Utakmicom Bosna i Hercegovina - Gruzija od 14 časova počeće velika i direktna borba ta dva tima za plasman u nokaut fazu, tokom koje će strahovati i Španija, jer i dalje postoji sasvim moguća opcija da "crvena furija" ispadne u nokaut fazi. Teško je u ovom trenutku predvideti rasplet u grupi, pa pročitajte kalkulacije Eurobasketa i šta je potrebno da se dogodi da evropski košarkaški gigant ode kući pravo iz Limasola i da ni ne završi u Rigi, na eliminacijama Eurobasketa.

Sve će biti mnogo poznatije nagon završetka grupne faze ovog petka uveče. Pročitajte sve parove utakmica posljednjeg kola:

Grupa C

BiH - Gruzija 14

Italija - Kipar 17.15

Španija - Grčka 20.30

Tabela: Grčka 3-1*, Italija 3-1*, Španija 2-2, Gruzija 2-2, Bosna i Hercegovina 2-2, Kipar 0-4

Grupa D

Francuska - Island 14

Izrael - Slovenija 17

Poljska - Belgija 20.30

Tabela: Izrael 3-1*, Poljska 3-1*, Francuska 3-1*, Slovenija 2-2*, Belgija 1-3, Island 0-4

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!