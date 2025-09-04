Šta nas čeka posljednjeg dana grupne faze Eurobasketa? Španci blizu eliminacije, BiH igra za prolaz!

Spremite se za buran kraj prvog dijela takmičenja.

Reprezentacija Srbije je porazom protiv Turske zakazala meč osmine finala protiv Finske za subotu, a ujedno se i svrstala u donji dio "kostura" Eurobasketa.

U ovom trenutku, poznato je da su u tom dijelu "kostura" parovi Srbija - Finska i Njemačka - Portugal. Takođe, jasno je i da će Srbija u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča u kojem će igrati prvoplasirani iz Grupe D i četvrtoplasirani iz Grupe C.

U Grupi D tri ekipe imaju skor 3-1 (Izrael, Poljska i Francuska) ispred Slovenije (2-2) i među vodećom trojkom Izrael ima pred sobom situaciju da trijumfom protiv Slovenije u četvrtak od 17 časova "ovjeri" prvo mjesto i da zakaže meč osmine finala protiv Srbije.

Doduše, u komplikovanoj računici Izrael bi mogao da završi i kao četvrtoplasirani, dok bi trijumf Slovenijie učinio da Luka Dončić i saigrači poprave svoju poziciju za eliminacije. Sa druge strane, bila bi potpuna senzacija da preostali favoriti u grupi ne ostvare pobjede, Francuska protiv Islanda od 14 časova i Poljska protiv Belgije od 20.30 časova, s obzirom na to da su Island i Belgija već sada bez teoretske šanse da prođu.

Potpuni haos na Kipru

Velikom pobjedom Bosne i Hercegovine protiv Grčke u utorak razjašnjena je situacija oko uloga u meču BiH - Gruzija. Koš-razlika tu više neće odlučivati, već će "prosta" pobjeda odlučiti ko će u nokaut fazu, BiH ili selekcija koju predvodi srpski stručnjak Aleksandar Džikić.

Prštaće i u duelu Španije i Grčke, jer će Grcima trijumf u tom meču obezbijediti prvo mjesto, a poraz bi mogao da ih gurne na četvtu poziciju i da im zakomplikuje put ka medalji. Za to vrijeme, Španija će morati da strepi.

Ako Španija izgubi od Grčke a BiH pobijedi Gruziju, biće to kraj za Španiju, što bi bio jedan od najvećih potresa na Eurobasketima, jer se ne pamti tako rana eliminacija najveće evropske košarkaške sile 21. vijeka.

Grupa C

BiH - Gruzija 14

Italija - Kipar 17.15

Španija - Grčka 20.30

Tabela: Grčka 3-1*, Italija 3-1*, Španija 2-2, Gruzija 2-2, Bosna i Hercegovina 2-2, Kipar 0-4

Grupa D

Francuska - Island 14

Izrael - Slovenija 17

Poljska - Belgija 20.30

Tabela: Izrael 3-1*, Poljska 3-1*, Francuska 3-1*, Slovenija 2-2*, Belgija 1-3, Island 0-4

