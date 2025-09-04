logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta nas čeka posljednjeg dana grupne faze Eurobasketa? Španci blizu eliminacije, BiH igra za prolaz!

Šta nas čeka posljednjeg dana grupne faze Eurobasketa? Španci blizu eliminacije, BiH igra za prolaz!

Autor Dragan Šutvić
0

Spremite se za buran kraj prvog dijela takmičenja.

Eurobasket 2025 posljednji dan grupne faze utakmice Izvor: fiba.basketball

Reprezentacija Srbije je porazom protiv Turske zakazala meč osmine finala protiv Finske za subotu, a ujedno se i svrstala u donji dio "kostura" Eurobasketa.

U ovom trenutku, poznato je da su u tom dijelu "kostura" parovi Srbija - Finska i Njemačka - Portugal. Takođe, jasno je i da će Srbija u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča u kojem će igrati prvoplasirani iz Grupe D i četvrtoplasirani iz Grupe C.

U Grupi D tri ekipe imaju skor 3-1 (Izrael, Poljska i Francuska) ispred Slovenije (2-2) i među vodećom trojkom Izrael ima pred sobom situaciju da trijumfom protiv Slovenije u četvrtak od 17 časova "ovjeri" prvo mjesto i da zakaže meč osmine finala protiv Srbije.

Doduše, u komplikovanoj računici Izrael bi mogao da završi i kao četvrtoplasirani, dok bi trijumf Slovenijie učinio da Luka Dončić i saigrači poprave svoju poziciju za eliminacije. Sa druge strane, bila bi potpuna senzacija da preostali favoriti u grupi ne ostvare pobjede, Francuska protiv Islanda od 14 časova i Poljska protiv Belgije od 20.30 časova, s obzirom na to da su Island i Belgija već sada bez teoretske šanse da prođu.

Potpuni haos na Kipru

Velikom pobjedom Bosne i Hercegovine protiv Grčke u utorak razjašnjena je situacija oko uloga u meču BiH - Gruzija. Koš-razlika tu više neće odlučivati, već će "prosta" pobjeda odlučiti ko će u nokaut fazu, BiH ili selekcija koju predvodi srpski stručnjak Aleksandar Džikić.

Prštaće i u duelu Španije i Grčke, jer će Grcima trijumf u tom meču obezbijediti prvo mjesto, a poraz bi mogao da ih gurne na četvtu poziciju i da im zakomplikuje put ka medalji. Za to vrijeme, Španija će morati da strepi.

Ako Španija izgubi od Grčke a BiH pobijedi Gruziju, biće to kraj za Španiju, što bi bio jedan od najvećih potresa na Eurobasketima, jer se ne pamti tako rana eliminacija najveće evropske košarkaške sile 21. vijeka.

Pročitajte sve parove utakmica zakazanih za četvrtak, posljednji dan grupne faze

Grupa C

  • BiH - Gruzija 14
  • Italija - Kipar 17.15
  • Španija - Grčka 20.30
  • Tabela: Grčka 3-1*, Italija 3-1*, Španija 2-2, Gruzija 2-2, Bosna i Hercegovina 2-2, Kipar 0-4

Grupa D

  • Francuska - Island 14
  • Izrael - Slovenija 17
  • Poljska - Belgija 20.30
  • Tabela: Izrael 3-1*, Poljska 3-1*, Francuska 3-1*, Slovenija 2-2*, Belgija 1-3, Island 0-4

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC