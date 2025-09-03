Evo zašto Vukčević ne može da pomogne "orlovima": Ovo su prve vijesti o Tristanovom izostanku

Tristan Vukčević neće igrati protiv Turske u posljednjem meču grupne faze na Eurobasketu.

Reprezentacija Srbije bori se za prvo mjesto u grupi na Evropskom prvenstvo, ali neće moći da računa na Tristana Vukčevića. Bivši igrač Partizana propušta susret sa reprezentacijom Turske, a naš nacionalni tim nije želio da rizikuje sa uvođenjem u igru Vukčevića.

Tristan Vukčević nije se zagrijavao, a razlog tome je povreda zadnje lože, zbog koje selektor Svetislav Pešić nije želio da rizikuje. Takođe postoji opasnost da Vukčević neće biti na terenu i u osmini finala Evropskog prvenstva. Kako se približava nokaut faza Eurobasketa, Srbiji su potrebni zdravi i svježi igrači, a i potencijalna povreda mogla bi da napravi problem Srbiji. Tristan Vukčević je u prethodnih četiri kola Eurobasketa postizao po 6,3 poena uz 4,5 skokova i 1,3 asistencije po meču.

Srbije je već ostala bez kapitena Bogdana Bogdanovića, te bi izostanak još jednog igrača značio poprilično skraćenu rotaciju u ekipi Svetislava Pešića. Bogdanović je krenuo put Beograda, a onda i SAD kako bi tamo nastavio liječenje zbog rupture mišića zadnje lože.