"Vi pišete istoriju srpskog fudbala": FSS dijelio Zlatne i Dijamatske lopte, nagrađen i Tadić

Fudbalski savez Srbije (FSS) zvanično uručio Zlatne i Dijamantske lopte fudbalerima Srbije.

Izvor: Promo/FSS

Fudbalski savez Srbije (FSS) dodijelio je Zlatne i Dijamantske lopte zaslužnim reprezentativcima Srbije. Tako su Zlatne dobili oni sa 50 i više nastupa u dresu "orlova", a Dijamatske su pripale onima koji imaju 75 i više nastupa. Nagrađeni su tako Nikola Milenković, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Filip Kostić, Andrija Živković i Nemanja Maksimović, dok je "laskavije" priznanje pripalo Aleksandru Mitroviću i Dušanu Tadiću, s tim da će nekadašnji kapiten Srbije naknadno dobiti trofej.

Nagrade su im dodijelili Dragan Džajić, Dragan Stojković Piksi; Nenad Bjeković i Stevan Stojanović, uoči utakmica Srbije u kvalifikacijama za Mundijal protiv Letonije (6. septembar) i Engleske (9. avgust).

"Lijepo je kad vas poštuju u klubovima gdje igrate i gdje dajete golove, kad vam skandiraju ime. Mislim da nema ništa ljepše, barem iz mog iskustva, kada vas vaši saigrači i vaš narod nagrade za sav rad i trud koji ste uložili. Za nadu i radost koju ste im podarili. Mi ovdje smo donijeli puno radosti našem narodu, zbog svega i ovaj lijep jubilej i moje čestitke svima. Vjerujem da će u budućnosti biti još mnogo igrača koji će dobiti ovo priznanje, koji će nam donijeti neke nove rekorde, svi se nadamo i uspjehe. Svima čestitke i zajedno u nove pobjede", naglasio je Aleksandar Mitrović.

Okupljenima se obratio i selektor Piksi: "Laureatima želim od srca da čestitam na ovom velikom priznanju. Ovo morate da shvatite ne kao poklon, to je zahvalnost za sve ono što ste do sada uradili u fudbalu i prije svega nacionalnom dresu. I to je nešto što ste vi apsolutno zaslužili. Najveća je čast igrati za svoju zemlju i braniti boje svoje zemlje. Vi to radite odlično i ja vam želim tako da nastavite. Da vi budete neki putokaz mlađim igračima, da se trude, jer se talenat i požrtvovanje, borbenost i te kako poštuju. Vi ste neko ko piše istoriju fudbala i trudite se da budete što bolji i da se dokazujete iz utakmice u utakmicu. To je nešto što ljudi izuzetno cijene i poštuju."

"Vi ste ti koji ste izabrani, odabrani da našu zemlju reprezentujete na najbolji mogući način. Kako na terenu, ali moram da kažem i van terena. To je jedan veoma važan segment. Vi niste, rekao bih, obični ljudi, vi ste odabrani da predstavljate boje naše zemlje, neko ko ima veliku količinu odgovornosti. Još jednom želim da vam čestitam od srca i ono što je meni posebno drago, a obraćam vam se kao mojim igračima, naravno figurativno rečeno, velika je privilegija biti vaš selektor. Pred vama je još perioda dokazivanja, iz godine u godinu, iz takmičenja u takmičenje, iskrene čestitke i želim vam još puno utakmica i radosti u dresu sa državnim grbom."