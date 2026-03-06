logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga odredila kada Partizan igra sa Dubaijem: Gužva pred derbi sa Crvenom zvezdom

Evroliga odredila kada Partizan igra sa Dubaijem: Gužva pred derbi sa Crvenom zvezdom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Partizan sada zna kada će odigrati zaostali meč Evrolige sa Dubaijem.

Evroliga napravila partizanu guzvu pred derbi Izvor: MN PRESS

Evroliga je odredila termin odigravanja meča između Partizana i Dubaija koji je trebalo da se odigra u četvrtak 5. marta od 20:30 časova u "Beogradskoj areni". Taj duel je morao da bude otkazan zbog sukoba na Bliskom istoku i toga što je tum Dubaija bio usred ratne zone, a u Dubaiju su se našla i tri košarkaša Partizana.

Nakon što su prevezeni na bezbjedno sada znaju kada će na teren. Partizan se javno oglasio i izvijestio javnost da je novi termin odigravanja meča 17. mart u 20 časova.

Ti znači da će taj meć biti odigran nakon utakmice ABA lige sa Cedevita Olimpijom u Beogradu 15. marta, a prije gostovanja Parizu 19. marta u Evroligi. Partizan će tako od 15. marta do vječitog derbija u ABA ligi 22. marta odigrati čak tri meča, a onda ga čeka i duplo kolo Evrolige protiv Asvela i Valensije.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:29
Dvejn Vašington reakcija na promašaj Karlika Džounsa
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Partizan KK Dubai

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC