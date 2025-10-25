logo
"Dosta više sa tim pitanjem": Stankovića naljutili novinari, Spartak se opet jedva izvukao

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Spartak je uspio da se izvuče i da pobijedi Orenburg, a Dejana Stankovića su poslije meča naljutili novinari sa jednim istim pitanjem.

Dejan Stanković ljut zbog pitanja novinara Izvor: TV Arena sport/screenshot

Dejan Stanković se opet izvukao sa Spartakom. U Moskvi je domaćin pobedio Orenburg (1:0), a jedini gol dao je Manfred Ugalde u 67. minutu. Kako je tim srpskog stručnjaka odigrao možda najbolje pokazuje podatak da je imao samo jedan šut u okvir gola.

"Dešavaju se takvi mečevi. Najvažnija stvar je da smo osvojili tri boda i spremamo se za naredni meč. Zašto nisu šutirali više iz daljine? Možda zato što ja bio na klupi. Hajde da se uozbiljimo malo. Nisam vidio pravu energiju i emociju u ovom meču," rekao je Stanković.

Onda je uslijedilo pitanje koje mu je zasmetalo. Opet su ga pitali zašto djeluje bez emocija. Vejrovato aludirajući na to što mu se sprema otkaz.

"Hajde da pričamo o fudbalu. Ostavite moje emocije na miru. To je pogrešno i nije da ja ne mogu sa time da se izborim. Mogu. Ali, ako možete da pitate o fudbalu, pitajte."

O operaciji Babića i teškim mečevima

Izvor: MN PRESS

Potvrdio je Stanković da će srpski fudbaler da ide na operaciju prednjeg ukrštenog ligamenta.

"Srđan Babić će ići na operaciju 28. oktobra i svi smo uz njega. On je sjajan igrač i dobar čovjek. Znam ga dosta dugo i veoma je važan za nas, posebno za svlačionicu. Zato je od krucijalne važnosti da se što prije oporavi."

S obzirom na kvalitet timova i na to da Spartak do kraja godine ima sedam mečeva sa timovima iz gornjeg dijela tabele, novinari su ga pitali kako će da igraju u tim mečevima ako se muče sa Orenburgom.

"Najvažnije je da smo pobijedili i uzeli tri boda. Sledi meč sa Krasnodarom, ne gledamo toliko daleko. Spremamo se za sljedeću nedjelju, ne za ono što će biti za sedam nedjelja", zaključio je Stanković.

fudbal Dejan Stanković Spartak Moskva

