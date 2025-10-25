"Dosta više sa tim pitanjem": Stankovića naljutili novinari, Spartak se opet jedva izvukao

Spartak je uspio da se izvuče i da pobijedi Orenburg, a Dejana Stankovića su poslije meča naljutili novinari sa jednim istim pitanjem.

Dejan Stanković se opet izvukao sa Spartakom. U Moskvi je domaćin pobedio Orenburg (1:0), a jedini gol dao je Manfred Ugalde u 67. minutu. Kako je tim srpskog stručnjaka odigrao možda najbolje pokazuje podatak da je imao samo jedan šut u okvir gola.

"Dešavaju se takvi mečevi. Najvažnija stvar je da smo osvojili tri boda i spremamo se za naredni meč. Zašto nisu šutirali više iz daljine? Možda zato što ja bio na klupi. Hajde da se uozbiljimo malo. Nisam vidio pravu energiju i emociju u ovom meču," rekao je Stanković.

Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia
Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia
Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia
Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia
Izvor: Alexander Stupnikov / Sputnik / Profimedia

Onda je uslijedilo pitanje koje mu je zasmetalo. Opet su ga pitali zašto djeluje bez emocija. Vejrovato aludirajući na to što mu se sprema otkaz.

"Hajde da pričamo o fudbalu. Ostavite moje emocije na miru. To je pogrešno i nije da ja ne mogu sa time da se izborim. Mogu. Ali, ako možete da pitate o fudbalu, pitajte."

O operaciji Babića i teškim mečevima

Potvrdio je Stanković da će srpski fudbaler da ide na operaciju prednjeg ukrštenog ligamenta.

"Srđan Babić će ići na operaciju 28. oktobra i svi smo uz njega. On je sjajan igrač i dobar čovjek. Znam ga dosta dugo i veoma je važan za nas, posebno za svlačionicu. Zato je od krucijalne važnosti da se što prije oporavi."

S obzirom na kvalitet timova i na to da Spartak do kraja godine ima sedam mečeva sa timovima iz gornjeg dijela tabele, novinari su ga pitali kako će da igraju u tim mečevima ako se muče sa Orenburgom.

"Najvažnije je da smo pobijedili i uzeli tri boda. Sledi meč sa Krasnodarom, ne gledamo toliko daleko. Spremamo se za sljedeću nedjelju, ne za ono što će biti za sedam nedjelja", zaključio je Stanković.