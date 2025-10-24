Dejan Stanković mu nikad nije oprostio: Kultni trener se vratio fudbalu u 66. godini, vodiće Srbe

Slavni Rafael Benitez se vratio trenerskom poslu i vodiće ekipu u kojoj igra niz srpskih fudbalera.

Izvor: MARTYN HARRISON / AFP / Profimedia

Legendarni španski trener Rafael Benitez preuzeo je Panatinaikos u Grčkoj. Slavni osvajač Lige šampiona sa Liverpulom, a kasnije i trener Intera i Real Madrida, vratio se na klupu godinu i po od posljednjeg posla - u Selti, u kojoj je dobio otkaz u proljeće 2024.

Benitez će u Atini biti trener srpskim internacionalcima Filipu Mladenoviću (34), Filipu Đuričiću (33) i Milošu Pantoviću (23), a čeka ga komplikovana situacija da postavi na noge uzdrmanu ekipu, trenutno sedmoplasiranu na tabeli grčkog prvenstva. Ekipu je do njega privremeno vodio grčki trener Hristos Kontis, koji je dobio otkaz poslije poraza u Ligi Evrope protiv Fejenorda (1:3). Na početku sezone PAO je vodio Portugalac Rui Vitorija.

Benitez je vodio Seltu do marta 2024. i dobio otkaz nakon što je ostvario samo pet pobjeda u 28 utakmica. Prethodno je vodio Everton kada je izgubio devet od 13 posljednjih utakmica. Oba tima ostavio je neposredno iznad zone ispadanja i u velikom problemu da sačuvaju status.

Prethodno je Benitez radio vodio Dalijan u Kini, Njukasl, Real, Napoli, Čelsi i Inter, u kojem nakon Liverpula nije uspio da ostvari velike uspehe. U tom periodu je imao i narušen odnos sa legendarnim srpskim vezistom, Dejanom Stankovićem.

"Ti se dvomiš između Marige i mene"

S obzirom na to da je naslijedio ekipu od Žozea Murinja nakon istorijske "triplete", Benitez je osvojio Superkup Italije, pa izgubio u meču za UEFA Superkup protiv Atletiko Madrida, a onda je uz loše rezultate u Seriji A ipak osvojio titulu klupskog prvaka svijeta.

U borbi za svjetsku titulu iznenadno je odlučio da Dejan Stanković ne bude dio tima, što je ostavilo srpskog asa razočaranim.

"Ne znam šta je bilo. Stvarno nemam pojma. Ok, imaš svoju viziju, ali malo je glupo. Ja sam uvijek bio ’realista’. Znao sam kad zaslužujem, kad ne zaslužujem. Uz dužno poštovanje svakome, ti se pred polufinale sa Koreancima dvoumiš između Marige i mene. U tom trenutku, ja zdrav, prav, u top formi. Sva sreća, ti me staviš, ja dam gol, namjestim gol, budem među najboljima... I ti me ne staviš u finalu. Zašto, samo on zna", kazao je Stanković u Mondo intervjuu sa Nebojšom Petrovićem, "Mojih Top 11".

U Engleskoj mu zauvijek pamte Istanbul

Rafael Benitez stekao je kultni status u Engleskoj vodeći Liverpul do titule prvaka Evrope 2005, u kultnom istanbulskom finalu, vjerovatno najboljem u istoriji klupskog fudbala. Milan je vodio na poluvremenu 3:0, a onda su se "Redsi" čudesno vratili, izborili produžetke i trijumfovali na penale, predvođeni Stivenom Džerardom.

Vodio je Liverpul dugih i uspješnih šest godina, od 2004. do 2010, a u tom periodu ipak nije mogao da osvoji titulu kraj Mančester junajteda i Čelsi.