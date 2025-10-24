logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povratak nakon jednoipogodišnje pauze: Srbi dobili novog trenera, Rafa Benitez vodi grčkog velikana

Povratak nakon jednoipogodišnje pauze: Srbi dobili novog trenera, Rafa Benitez vodi grčkog velikana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Španac preuzeo Panatinaikos.

Rafael Benitez novi trener Panatinaikosa Izvor: Profimedia

Rafael Benitez novi je trener grčkog Panatinaikosa, saopštio je klub iz Atine.

"Panatinaikos želi dobrodošlicu Rafi Benitezu kao novom treneru kluba. Ovo je početak jedne nove ere", saopšteno je iz Panatinaikosa.

Iskusni španski stručnjak (65), koji ima veliko međunarodno iskustvo, debitovaće na domaćem meču protiv Asterasa.

Prethodno je bio godinu i po bez angažmana. U martu 2024. godine napustio je kormilo Selte iz Viga, a ranije je radio u brojnim klubovima, većinom u Španiji (Valjadolid, Osasuna, Ekstramadura, Tenerife, Valensija, Real Madrid). Pamti se i njegov boravak na kormilu Liverpula, kratko i Čelsija, dok je u Engleskoj vodio još Nukasl i Everton. U Italiji je vodio Inter i Napoli, a period karijere proveo je u Kini, gdje je bio trener Dalijana.

PAO je bez trenera bio od septembra, kada je kormilo napustio Portugalac Rui Vitorija, a od tada je ekipu predvodio Hristos Kontis. U Panatinaikosu će Benitez sarađivati sa trojicom srpskih internacionalaca. Članovi "zelenih" su Filip Mladenović, Filip Đuričić i Miloš Pantović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Panatinaikos Rafael Benitez

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC