Povratak nakon jednoipogodišnje pauze: Srbi dobili novog trenera, Rafa Benitez vodi grčkog velikana

Španac preuzeo Panatinaikos.

Rafael Benitez novi je trener grčkog Panatinaikosa, saopštio je klub iz Atine.

"Panatinaikos želi dobrodošlicu Rafi Benitezu kao novom treneru kluba. Ovo je početak jedne nove ere", saopšteno je iz Panatinaikosa.

Panathinaikos welcomes Rafa Benítez as the club’s new head coach.

Iskusni španski stručnjak (65), koji ima veliko međunarodno iskustvo, debitovaće na domaćem meču protiv Asterasa.

Prethodno je bio godinu i po bez angažmana. U martu 2024. godine napustio je kormilo Selte iz Viga, a ranije je radio u brojnim klubovima, većinom u Španiji (Valjadolid, Osasuna, Ekstramadura, Tenerife, Valensija, Real Madrid). Pamti se i njegov boravak na kormilu Liverpula, kratko i Čelsija, dok je u Engleskoj vodio još Nukasl i Everton. U Italiji je vodio Inter i Napoli, a period karijere proveo je u Kini, gdje je bio trener Dalijana.

PAO je bez trenera bio od septembra, kada je kormilo napustio Portugalac Rui Vitorija, a od tada je ekipu predvodio Hristos Kontis. U Panatinaikosu će Benitez sarađivati sa trojicom srpskih internacionalaca. Članovi "zelenih" su Filip Mladenović, Filip Đuričić i Miloš Pantović.