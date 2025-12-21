Ovako je Vladan Milojević otišao iz Crvene zvezde: Oko sebe okupio sve najbliže saradnike

Vladan Milojević se pozdravom sa ekipom i stručnim štabom oprostio od Crvene zvezde.

Izvor: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda i Vladan Milojević su raskinuli saradnju, šest mjeseci prije isteka ugovora trofejnog trenera. Klub se oglasio saopštenjem, doskorašnji šef stručnog štaba kratkom porukom, a i krilni fudbaler Nemanja Radonjić imao je šta da kaže o čovjeku pod čijom je komandom igrao najbolji fudbal u karijeri.

Prije definitivnog odlaska iz kluba, Vladan Milojević se pozdravio sa stručnim štabom i igračima, onima koji su mu tokom prethodnih mjeseci bili najbliži saradnici. Od prvog pomoćnika Nebojše Miloševića, preko najvećih zvijezda poput Mirka Ivanića, Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića, pa sve do sekretara Gorana Negića, Milojević je na odlasku oko sebe okupio ljude sa kojima je provodio najviše vremena u drugom mandatu.

Vladan Milojević pozdravio se sa igračima, a oni su mu još jednom pokazali poštovanje i zahvalnost za zalaganje i doprinos timu.



⚪️#fkczpic.twitter.com/qg32N4nJ60 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)December 21, 2025

Drugi mandat Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde počeo je u decembru 2023. godine, kada je preuzeo ekipu od Baraka Bahara, nakon ispadanja iz grupne faze Lige šampiona i na drugom mjestu u Superligi Srbije. Milojević je osvojio duplu krunu u toj i u narednoj sezoni, igrao grupnu fazu Lige šampiona prethodne takmičarske godine i grupnu fazu Lige Evrope ove sezone, uz velike šanse da se u januaru potvrdi proljeće, odnosno nokaut faza. Crvena zvezda je trenutno drugoplaisrani tim u Superligi, sa bodom manje od Partizana.

U prvom mandatu je Vladan Milojević uveo Crvenu zvezdu u grupnu fazu Lige Evrope i obezbijedio joj evropsko proljeće, zatim dva puta izborio plasman u Ligu šampiona i osvojio dvije titule, prije nego što je stekao zalihu za treću i posao prepustio Dejanu Stankoviću. Isti trener, ali i čuveni kapiten crveno-bijelih, će i sada naslijediti Vladana Milojevića, već u narednim danima.