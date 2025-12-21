Dejan Stanković novi trener Crvene zvezde: Poznato kad počinje nova era na Marakani

Dejan Stanković će u ponedjeljak po podne po drugi put u karijeri postati trener Crvene zvezde.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda ima novog trenera, a to je legendarni kapiten kluba i jedan od najboljih srpskih fudbalera u eri nakon raspada Jugoslavije! Na klupu crveno-bijelih, kao i prije nekoliko godina, poslije Vladana Milojevića sješće Dejan Stanković. Ako je i bilo neke dileme, više je nema jer je Zvezda za ponedjeljak organizovala konferenciju na kojoj će biti predstavljen.

Konferencija za medije biće organizovana u ponedjeljak, 22. decembra, od 15 časova, a na njoj će se javnosti po prvi put u drugom mandatu obratiti Dejan Stanković. Za razliku od prvog mandata u kojem je naslijedio prednost, Stanković sada preuzima tim koji ima bod zaostatka za Partizanom, ali i veoma dobre šanse da izbori nokaut fazu Lige Evrope.

Istina, Dejan Stanković drugi mandat započinje sa daleko više iskustva. Posao koji je preuzeo u decembru 2019. godine bio mu je prvi samostalni u trenerskoj karijeri, nakon što je kao pomoćnik radio u Italiji. Između dva boravka na klupi Crvene zvezde Dejan Stanković je bio trener Sampdorije, Ferencvaroša sa kojim je osvojio titulu u Mađarskoj i Spartaka iz Moskve sa kojim je nedavno raskinuo ugovor.