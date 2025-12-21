logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Stanković novi trener Crvene zvezde: Poznato kad počinje nova era na Marakani 1

Dejan Stanković novi trener Crvene zvezde: Poznato kad počinje nova era na Marakani

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Dejan Stanković će u ponedjeljak po podne po drugi put u karijeri postati trener Crvene zvezde.

Dejan Stanković u ponedjeljak preuzima Crvenu zvezdu Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda ima novog trenera, a to je legendarni kapiten kluba i jedan od najboljih srpskih fudbalera u eri nakon raspada Jugoslavije! Na klupu crveno-bijelih, kao i prije nekoliko godina, poslije Vladana Milojevića sješće Dejan Stanković. Ako je i bilo neke dileme, više je nema jer je Zvezda za ponedjeljak organizovala konferenciju na kojoj će biti predstavljen.

Konferencija za medije biće organizovana u ponedjeljak, 22. decembra, od 15 časova, a na njoj će se javnosti po prvi put u drugom mandatu obratiti Dejan Stanković. Za razliku od prvog mandata u kojem je naslijedio prednost, Stanković sada preuzima tim koji ima bod zaostatka za Partizanom, ali i veoma dobre šanse da izbori nokaut fazu Lige Evrope.

Istina, Dejan Stanković drugi mandat započinje sa daleko više iskustva. Posao koji je preuzeo u decembru 2019. godine bio mu je prvi samostalni u trenerskoj karijeri, nakon što je kao pomoćnik radio u Italiji. Između dva boravka na klupi Crvene zvezde Dejan Stanković je bio trener Sampdorije, Ferencvaroša sa kojim je osvojio titulu u Mađarskoj i Spartaka iz Moskve sa kojim je nedavno raskinuo ugovor.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Dejan Stanković

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Teško nama, grobari šampioni, ko ga dovede da proda sina

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC