Ko je Brazilac koga Stanković sanja u Zvezdi?

Brazilac Markinjoš je ime koje je zaintrigiralo sprsku javnost nakon promocije Dejana Stankovića za novog-starog trenera Zvezde.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Dejan Stanković se vratio na Marakanu poslije tri godine i imaće priliku da Crvenu zvezdu povede u nokaut fazu Lige Evrope. Pripreme će početi 3. januara, a očekuje se da crveno-bijeli u zimskom prelaznom roku dodatno ojačaju igrački kadar. Iako je Stanković otišao iz Moskve na način na koji je otišao, postoje fudbaleri koji bi mogli da budu potencijalno zanimljivi srpskom šampionu. Novi stari-trener Zvezde se nije libio da govori o njima poimenično, ali jedan igrač se posebno izdvojio jer sa njim Stanković ima poseban odnos.

U pitanju je brazilski fudbaler Markinjoš koga je Stanković trenirao i u Ferencvarošu i u Spartaku. Osim njega spomenuo je Ezekijela Barka i Manfreda Ugaldea, ali prema Stankovićevim riječima njihov dolazak trenutno nije realan.

"Markinjos je došao u Ferencvaroš kao desetka sa Kopakabane. Ne vjerujem da on može da dođe u Crvenu zvezdu. Malo je podigao karijeru na veći nivo, što se tiče finansija. Ezekijel Barko je u svakom smislu bomba. Ugalde? Mislim da to nije realno, ozbiljni su... Dobri momci, fenomenalni igrači. Umjarov mi se sviđa, oko njega se baziralo. To su igrači... Mislim da nije realno, da budem s nogama na zemlji", rekao je Dejan Stanković na konferenciji u Beogradu.

Za Markinjoša je ruski tim morao da izdvoji pet miliona evra kada je došao iz Ferencvaroša, ali nema sumnje da Stanković ima svoje metode da ga dovede u Beograd.

Markinjoš

Izvor: Maksim Blinov / Sputnik / Profimedia

Markinjoš je karijeru započeo u Brazilu gdje je pet godina nosio dres Atletiko Mineira, ali je jedno vrijeme proveo na pozajmici u Čapekoenseu. Usledila je epizoda u Bugarskoj, u Plovdivu, da bi potom imao dvije uspješne sezone sa Ferencvarošem gdje je sarađivao sa Stankovićem. Odlične partije su ga preporučile Spartaku iz Moskve gdje je 2024. godine potpisao ugovor na tri godine i jedan je od najboljih pojedinaca u ruskom premijerligašu.

Markinjoš je tokom perioda u Ferencvarošu i Spartaku izgradio i više nego prijateljski odnos sa Stankovićem. Tako je jednom prilikom istakao da mu je srpski strateg bio najveća podrška u najtežim momentima. Posebno je govorio o njegovim trenerskim i ljudskim kvalitetima.

"Šampionski mentalitet. Stanković uvijek želi da bude prvi i prenosi tu poruku ekipi. Svakog dana razmišlja o tome kako da postane šampion, ali najvažnije je što ima dovoljno ubjedljivosti da ujedini tim. Osvojio je Ligu šampiona kao igrač i zna šta i kojim tonom treba reći u određenom trenutku. Našeg trenera ne zanima šta se dešava sa Zenitom, CSKA ili bilo kojim drugim timom. Ovde i sada, za njega je bitan samo Spartak… On zna i da podvikne, naravno, a kako drugačije? To je njegov posao. Dobar je trener, ali ponekad mora da podigne glas. Stanković zna kako da motiviše ekipu. Veoma želi da postane šampion, a za to je potrebno biti čvrst i snažan. Rusko prvenstvo je veoma zahtjevno! Naš trener zna kada treba prodrmati svlačionicu, a kada, naprotiv, smiriti i uliti nadu", rekao je Markinjoš u jednom intervjuu i podijelio emotivnu stranu priče:

Vidi opis Ko je Brazilac koga Stanković sanja u Zvezdi? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

"Dejan je nevjerovatan čovjek, velikog srca. Puno me podržao kada se dogodila tragedija s mojim ocem. Zagrlio me, rekao nekoliko dirljivih riječi i bez ikakvih pitanja pustio me u Brazil na sahranu. Razmišljao sam da ostanem kod kuće još nekoliko dana, ali Stanković me pozvao i ubedio da se vratim u Moskvu. Rekao mi je: 'Biće ti bolje tako. U kolektivu ćeš se brže odvratiti od tuge.' I bio je u pravu! Fudbal pomaže da se isključiš iz tužnih misli. Kada sam na terenu – zaboravim na sve. Tada sam se vratio i gotovo odmah zaigrao protiv Lokomotive", zaključio je brazilski fudbaler.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!