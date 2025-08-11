logo
Sarajevo predstavilo tri omladinca iz Afrike!

Sarajevo predstavilo tri omladinca iz Afrike!

Autor Dragan Šutvić
Vijesti iz FK Sarajevo nižu se kao na traci.

Sarajevo predstavilo tri omladinca iz Afrike Izvor: FK Sarajevo

Ne manjka dešavanja ovih dana u Fudbalskom klubu Sarajeva.

Zorana Zekića je na trenerskoj poziciji naslijedio Husref Musemić, koji je šesti put u karijeri preuzeo kormilo. Potom je u klub kao ogromno pojačanje stigao Adem Ljajić, onda je sporazumno raskinut ugovor sa Adalbertom Penjarandom, dok su posljednje vijesti sa Koševa u vezi sa klupskom omladinskom školom.

Ugovore do kraja juna 2027. godine, uz mogućnost produženja na još dvije godine, potpisala su tri omladinca iz Afrike.

Tako su novi članovi juniorskog tima Sarajevo postali Mohamed Jahi Gaj (Obala Slonovače), Albert Mendi (Senegal) i Markus Hakubu Jaruna (Nigerija).

"Ovo je njihov prvi angažman izvan domovine, a karijeru će nastaviti u Akademiji FK Sarajevo, gdje će se priključiti U-19 selekciji i raditi na daljem razvoju svojih potencijala", istaknuto je iz kluba.

Inače, prošlog ljeta je u Sarajevo stigao tada 18-godišnji Gambijac Momodu Đata, koji je, paralelno sa juniorskom selekcijom aktuelnog osvajača Kupa BiH, branio i boje seniorskog tima Radnika iz Hadžića, na osnovu dvojne registracije.

Pokazao se odlično u prošloj sezoni, pa je priliku da se predstavi dobio i u najjačem timu Sarajeva, odigravši osam premijerligaških i tri kup-utakmice.

Kad je riječ o ovoj sezoni, nastupio je na oba evropska duela protiv Univerzitatee iz Krajove i prvenstvenih susretima sa Radnikom i Slogom Meridian.

