Partizan pronašao novog trenera? Dvije strane blizu dogovora, evo ko će na klupu crno-bijelih

Bivši trener Barselone Đoan Penjaroja glavni je favorit za klupu Partizana
Partizan u petak izlazi na teren protiv Crvene zvezde u 15. kolu Evrolige, a već poslije toga Mirka Ocokoljića na klupi bi mogao da zamijeni bivši trener Barselone Đoan Penjaroja (56). Nakon ostavke Željka Obradovića, "parni valjak" je morao da reaguje, a od dva imena čini se da je odgovor dobio samo od jednog stratega.
Penjaroja, trener koji je u novembru dobio otkaz u Barseloni, sad je prva nada Partizana, saznaje Sport klub. Prema izvorima ovog portala u klubu se "nešto dešava", a izvjesno je da prije "vječitog" derbija crno-bijeli neće dobiti novog trenera. Takođe se navodi da su dvije strane blizu konačnog dogovora.
Jedna od opcija bio je i Andrea Trinkijeri. O bivšem treneru Partizana vrlo glasno se govorilo odmah po odlasku Obradovića iz kluba, ali je Italijan je, prema posljednjim informacijama, riješio da odbije klub.
Penjaroja je bio trener Barselone, Baskonije, Valensije, Burgosa, Manrese, Andore. Uspio je da bude i šampion FIBA lige šampiona dvije godine zaredom (2020. i 2021), ali kao evroligaški strateg nije imao mnogo uspjeha, o čemu ponajviše svjedoči učinak u Barseloni. Iako je ekipa iz Katalonije sastavljena od mnogo zvučnih imena, ona pod vođstvom Penjaroje nije uspjela da napravi bilo kakav iskorak, pa je u sezoni za nama publika u Barseloni reagovala vrlo burno poslije užasne sezone.
Nije Barsa mnogo bolje startovala i u novoj sezoni, a ceh toga platio je Španac koji je prije mjesec dana dobio otkaz u klubu.