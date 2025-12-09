logo
Partizan pronašao novog trenera? Dvije strane blizu dogovora, evo ko će na klupu crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor Sport klub
0

Bivši trener Barselone Đoan Penjaroja glavni je favorit za klupu Partizana

Đoan Penjaroja favorit za klupu Partizana Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan u petak izlazi na teren protiv Crvene zvezde u 15. kolu Evrolige, a već poslije toga Mirka Ocokoljića na klupi bi mogao da zamijeni bivši trener Barselone Đoan Penjaroja (56). Nakon ostavke Željka Obradovića, "parni valjak" je morao da reaguje, a od dva imena čini se da je odgovor dobio samo od jednog stratega.

Penjaroja, trener koji je u novembru dobio otkaz u Barseloni, sad je prva nada Partizana, saznaje Sport klub. Prema izvorima ovog portala u klubu se "nešto dešava", a izvjesno je da prije "vječitog" derbija crno-bijeli neće dobiti novog trenera. Takođe se navodi da su dvije strane blizu konačnog dogovora.

Jedna od opcija bio je i Andrea Trinkijeri. O bivšem treneru Partizana vrlo glasno se govorilo odmah po odlasku Obradovića iz kluba, ali je Italijan je, prema posljednjim informacijama, riješio da odbije klub.

Ko je Đoan Penjaroja?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Penjaroja je bio trener Barselone, Baskonije, Valensije, Burgosa, Manrese, Andore. Uspio je da bude i šampion FIBA lige šampiona dvije godine zaredom (2020. i 2021), ali kao evroligaški strateg nije imao mnogo uspjeha, o čemu ponajviše svjedoči učinak u Barseloni. Iako je ekipa iz Katalonije sastavljena od mnogo zvučnih imena, ona pod vođstvom Penjaroje nije uspjela da napravi bilo kakav iskorak, pa je u sezoni za nama publika u Barseloni reagovala vrlo burno poslije užasne sezone.

Nije Barsa mnogo bolje startovala i u novoj sezoni, a ceh toga platio je Španac koji je prije mjesec dana dobio otkaz u klubu.

