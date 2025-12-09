Ko će igrati vječiti derbi za Crvenu zvezdu? Spisak zdravih nije dug, evo na koga sve računa Saša Obradović

Saša Obradović ima brdo problema u timu pred meč sa Partizanom. Crvena zvezda trenutno može da računa na samo devet kompletno zdravih košarkaša.

"Kad planiraš sezonu i kažeš da imaš 19 imena misliš da je dovoljno, a sad nije. Svakako treba da se razmišlja i da se promijeni ovaj sistem takmičenja, uz tolike povrede, padaće kvalitet. U nekom intervjuu sam rekao da pobjednik ove Evrolige može da bude onaj koji je najzdraviji, a ne najkvalitetniji", rekao je nakon pobjede nad Bosnom u ABA ligi Saša Obradović i tako otvorio temu o problemima crveno-bijelih pred "vječiti derbi" u petak.

Evroliga je već najavila gostovanje Crvene zvezde Partizanu i ta utakmica biće sasvim sigurno derbi kola, a Obradović mnogo manje razmišlja o taktici. Mnogo više ima muke oko toga koga će moći uopšte da stavi u tim za derbi.

Da li će Crvena zvezda imati 12 košarkaša?

Sada je to već veliko pitanje. Za sada je jasno da su zdravi Kodi Miler Mekintajer, Džared Batler, Džordan Nvora, Stefan Miljenović, Ognjen Radošić, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Donatas Motiejunas i nedavno oporavljeni Dejan Davidovac. Uz to tu su uz tim mladi Lazar Stojković i Aleksej Nedeljković koji su "popunjavali broj" na nekim mečevima. Da li će neko od njih sjediti na klupi u derbiju? To se vrlo vjerovatno neće znati do same utakmice.

Ko bi mogao da se vrati?

"Grejem se požalio na bol u listu, ali vidjećemo o čemu se radi. Videćemo i za Monekea i Dobrića, situaciju ne bih komentarisao pošto nije objavljena", rekao je Obradović poslije meča sa Bosnom.

Vidjećemo kakav je stepen povreda Dobrića i Monekea koji su očigledno imali nekih problema nakon meča sa Barselonom u "Areni", ali ne deluje da su to teže povrede. Ipak do derbija je ostalo samo tri dana i vidjećemo koliko će biti spremi.

Ne zna se kakva je tačno situacija sa Devonteom Grejem i Jagom Dos Santosom i koliko će se u petak računati na njih, a najavio je Obradović da bi Ebuka Izundu trebalo da se oporavi, što bi značilo - makar dva centra u rotaciji.

Ko sigurno neće igrati?

Džoel Bolomboj, Hasijel Rivero, Tajson Karter i Ajzea Kenan su baš daleko od bilo kakve košarke trenutno, a Uroš Plavšić takođe djeluje da će sasvim sigurno propustiti "vječiti derbi". Ko će na kraju igrati ćemo vjerovatno znati u petak oko 19:30.