Evroliga se bez riječi oglasila o Partizanu i Zvezdi: I ovako je cijeloj Evropi jasno o čemu se radi

Autor Nikola Lalović
Partizan i Crvena zvezda igraju prvi "vječiti derbi", a Evroliga se vrlo kratko oglasila i najavila taj meč.

Evroliga srpskom zastavom najavila derbi Partizan Zvezda Izvor: MN PRESS

Iako je tek utorak, a "vječiti derbi" je na programu u petak od 20:30 cijela košarkaška Evropa čeka ovu utakmicu. Partizan će u prvom ovogodišnjem derbiju doćekati Crvenu zvezdu 12. decembra od 20:30, a Evroliga je već sada najavila taj meč. 

"Emodži sedmice", pisalo je u objavi u kojoj je pored toga stavljena samo srpska zastava. I to je sve što je tebalo da se kaže da bi svima bilo jasno o čemu se radi. 

Kakva je situacija pred vječiti derbi?

Ne djeluje baš idealno ni kod jednih ni kod drugih. U Partizanu je otišao Željko Obradović i još se oko toga nisu smirile strasti. Čuli smo i zvižduke igračima na meču sa Bajernom, ali je Mirko Ocokoljić na klupi crno-bijelih uspio da poveže dvije pobjede i djeluje da se tim ipak trgnuo.

Što se tiče Crvene zvezde Saša Obradović se više bavi otpusnim listama nego košarkom... Ostao je na devet zdravih igrača poslije novih problema sa zdravljem. Prošli meč su propustili Dobrić i Moneke, a povrijedio se i Čima Moneke. 

KK Partizan KK Crvena zvezda Evroliga košarka

