Kada će Đoan Penjaroja sjesti na klupu Partizana: Derbi neće voditi, poslije toga postoje dvije opcije

Đoan Penjaroja je prema navodima medija novi trener Partizana, a postoje dvije opcije kako bi on mogao da preuzme ekipu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dok košarkaši Partizana čekaju "vječiti derbi" sa Crvenom zvezdom u petak od 20.30, pojavila se vijest da će novi trener crno-bijelih biti Španac Đoan Penjaroja.

Iskusni 56-godišnji stručnjak u karijeri je vodio Andoru, Manresu, Burgos, Valensiju i Baskoniju, a ovu sezonu je počeo na klupi Barselone. Ipak, djeluje da prije duela sa Crvenom zvezdom neće biti ozvaničena saradnja sa njim.

Pa kada bi nasljednik Željka Obradovića na klupi Partizana mogao zapravo da debituje?

Nakon prvog ovogodišnjeg vječitog derbija Partizan će imati manje od 48 sati pauze do gostovanja FMP-u u ABA ligi. Dakle, prvi mogući datum za debi Đoana Penjaroje je 14. decembar i gostovanje u Železniku.

Ukoliko se to pak ne desi naredne moguće opcije su u Evroligi. Nakon tog meča slijedi duplo kolo Evrolige i to prvo meč sa Virtusom u "Areni" 17. decembra, pa duel sa Žalgirisom u Kaunasu. Nakon toga slijedi Krka u Novom Mestu 22. decembra, ali to ipak djeluje predaleko i djeluje sigurno da će novi trener prije toga preuzeti ekipu.