logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kada će Đoan Penjaroja sjesti na klupu Partizana: Derbi neće voditi, poslije toga postoje dvije opcije

Kada će Đoan Penjaroja sjesti na klupu Partizana: Derbi neće voditi, poslije toga postoje dvije opcije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Đoan Penjaroja je prema navodima medija novi trener Partizana, a postoje dvije opcije kako bi on mogao da preuzme ekipu.

Žoan Penjaroja Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dok košarkaši Partizana čekaju "vječiti derbi" sa Crvenom zvezdom u petak od 20.30, pojavila se vijest da će novi trener crno-bijelih biti Španac Đoan Penjaroja.

Iskusni 56-godišnji stručnjak u karijeri je vodio Andoru, Manresu, Burgos, Valensiju i Baskoniju, a ovu sezonu je počeo na klupi Barselone. Ipak, djeluje da prije duela sa Crvenom zvezdom neće biti ozvaničena saradnja sa njim. 

Pa kada bi nasljednik Željka Obradovića na klupi Partizana mogao zapravo da debituje?

Nakon prvog ovogodišnjeg vječitog derbija Partizan će imati manje od 48 sati pauze do gostovanja FMP-u u ABA ligi. Dakle, prvi mogući datum za debi Đoana Penjaroje je 14. decembar i gostovanje u Železniku.

Ukoliko se to pak ne desi naredne moguće opcije su u Evroligi. Nakon tog meča slijedi duplo kolo Evrolige i to prvo meč sa Virtusom u "Areni" 17. decembra, pa duel sa Žalgirisom u Kaunasu. Nakon toga slijedi Krka u Novom Mestu 22. decembra, ali to ipak djeluje predaleko i djeluje sigurno da će novi trener prije toga preuzeti ekipu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đoan Penjaroja KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC