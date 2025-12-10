Ko je Đoan Penjaroja, novi trener Partizana? Počeo u četvrtoj ligi i uspio da trgne Džabarija

Đoan Penjaroja dolazi da zamijeni Željka Obradovića u Partizanu. Počeo je skromno i stigao do Evrolige, a neke igrače crno-bijelih dobro poznaje.

Izvor: MN PRESS

Partizan je po svemu sudeći našao nasljednika Željka Obradovića, a to je Đoan Penjaroja. Iskusni 56-godišnji španski stručnjak dolazi u Beograd nakon što je na početku ove sezone vodio Barselonu.

Trener koji je prije toga imao dugu igračku karijeru odavno je na velikoj sceni, ali će mu ovo biti prvi angažman van Španije. Stručnjak rođen u Terasi će navodno potpisati ugovor na godinu i po dana. Prema navodima "Meridian sporta" trebalo bi da preuzme ekipu nakon "vječitog derbija" koji je na programu u petak.

Ko je Đoan Penjaroja?

Kao košarkaš bio je bek i najveći dio karijere proveo je u Manresi. Tu je u tri navrata igrao čak 11 godina, a nastupao je i za Kanare, Leon i Ourense. Najveći igrački uspjeh mu je osvajanje španskog kupa 1996. godine.

Nakon početaka u četvrtoj ligi Španije 2010. godine je preuzeo Andoru. Uveo je klub prvo iz treće u drugu ligu, a zatim i u najviši rang. Ne samo to, već je sa Andorom uspio da stigne i do Evrope i igrao je u Evrokupu sa ovim timom. Zadržao se u Andori sve do 2018. kada je i kao trener stigao u Manresu, sa kojom je poslije 20 godina igrao u plej-ofu. Već naredne sezone preuzeo je Burgos i sa ovim timom osvojio FIBA Ligu šampiona 2020. godine i 2021. godine.

U tom timu je imao ne samo nekadašnjeg reprezentativca Srbije Dejana Kravića, već i bivšeg plejmejera Partizana Aleksa Renfroa i sadašnjeg centra Crvene zvezde Hasiela Rivera.

Ovaj uspjeh mu je konačno donio ugovor sa Valensijom 2021. godine, a zatim je 2022. konačno stigao u Evroligu kada je preuzeo Baskoniju. Tim iz Baskije vodio je godinu i po danaa onda je u junu 2024. preuzeo Barseonu i loš start ove sezone ga je koštao posla.

Da li zna nekoga iz ovog tim?

Zna i te kako! U Barseloni je sarađivao sa Džabarijem Parkerom koji je upravo poslije nešto lošijeg starta evropske karijere sa njim na klupi proigrao i postao napadačka sila u Evroligi. Prošle sezone, kada ga je Penjaroja trenirao, Parker je upisivao 13,9 poena i 4,1 skok po meču u Evroligi. Iako se u nekoliko dana mimoišao sa kapitenom Vanjom Marinkovićem, u Valensiji ipak sarađivali su cijelu godinu u Baskoniji i dobro se znaju.