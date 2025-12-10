logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je Đoan Penjaroja, novi trener Partizana? Počeo u četvrtoj ligi i uspio da trgne Džabarija

Ko je Đoan Penjaroja, novi trener Partizana? Počeo u četvrtoj ligi i uspio da trgne Džabarija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Đoan Penjaroja dolazi da zamijeni Željka Obradovića u Partizanu. Počeo je skromno i stigao do Evrolige, a neke igrače crno-bijelih dobro poznaje.

Ko je Đoan Penjaroja Izvor: MN PRESS

Partizan je po svemu sudeći našao nasljednika Željka Obradovića, a to je Đoan Penjaroja. Iskusni 56-godišnji španski stručnjak dolazi u Beograd nakon što je na početku ove sezone vodio Barselonu.

Trener koji je prije toga imao dugu igračku karijeru odavno je na velikoj sceni, ali će mu ovo biti prvi angažman van Španije. Stručnjak rođen u Terasi će navodno potpisati ugovor na godinu i po dana. Prema navodima "Meridian sporta" trebalo bi da preuzme ekipu nakon "vječitog derbija" koji je na programu u petak.

Ko je Đoan Penjaroja?

Kao košarkaš bio je bek i najveći dio karijere proveo je u Manresi. Tu je u tri navrata igrao čak 11 godina, a nastupao je i za Kanare, Leon i Ourense. Najveći igrački uspjeh mu je osvajanje španskog kupa 1996. godine.

Nakon početaka u četvrtoj ligi Španije 2010. godine je preuzeo Andoru. Uveo je klub prvo iz treće u drugu ligu, a zatim i u najviši rang. Ne samo to, već je sa Andorom uspio da stigne i do Evrope i igrao je u Evrokupu sa ovim timom. Zadržao se u Andori sve do 2018. kada je i kao trener stigao u Manresu, sa kojom je poslije 20 godina igrao u plej-ofu. Već naredne sezone preuzeo je Burgos i sa ovim timom osvojio FIBA Ligu šampiona 2020. godine i 2021. godine.

U tom timu je imao ne samo nekadašnjeg reprezentativca Srbije Dejana Kravića, već i bivšeg plejmejera Partizana Aleksa Renfroa i sadašnjeg centra Crvene zvezde Hasiela Rivera.

Ovaj uspjeh mu je konačno donio ugovor sa Valensijom 2021. godine, a zatim je 2022. konačno stigao u Evroligu kada je preuzeo Baskoniju. Tim iz Baskije vodio je godinu i po danaa onda je u junu 2024. preuzeo Barseonu i loš start ove sezone ga je koštao posla.

Da li zna nekoga iz ovog tim? 

Zna i te kako! U Barseloni je sarađivao sa Džabarijem Parkerom koji je upravo poslije nešto lošijeg starta evropske karijere sa njim na klupi proigrao i postao napadačka sila u Evroligi. Prošle sezone, kada ga je Penjaroja trenirao, Parker je upisivao 13,9 poena i 4,1 skok po meču u Evroligi. Iako se u nekoliko dana mimoišao sa kapitenom Vanjom Marinkovićem, u Valensiji ipak sarađivali su cijelu godinu u Baskoniji i dobro se znaju. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đoan Penjaroja KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC