Fudbaleri Partizana danas igraju revanš protiv Tobola u Kazahstanu. Trener Saša Ilić najavljuje rotacije u timu, a oprez je ključan.

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Fudbaleri Partizana danas od 17 časova igraju revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Tobola, a kao što je trener Saša Ilić više puta upozoravao - posao nije završen. Iako je prije sedam dana Partizan odigrao odličan meč i slavio je 3:0 u Beogradu, stvorili su Kazahstanci nekoliko prilika koje govore "možemo to ponovo".

Zato je potreban oprez pred daleko gostovanje u Kazahstanu gdje će Saša Ilić malo više "rotirati" u odnosu na prvi duel, kako bi provjerio svoje igrače - i možda nekoga dobio za nastavak sezone.

U kom sastavu se očekuje Partizan?

Na golu se ponovo očekuje Miloš Krunić koji je "istisnuo" Marka Miloševića, poslije nešto slabije forme iskusnijeg čuvara mreže na startu sezone. Uprkos tome što je Ilića za to kritikovao i Feđa Dudić (?), trener Partizana nastavlja da vjeruje Kruniću, kao i istoj "četvorci" koja će igrati ispred njega.

To znači da ćemo desno gledati Roganovića, kao štoperski tandem ponovo Mitrovića i Simića, dok će na lijevom boku još jednom biti Đurđević. To je ista odbrana koja je protiv Tobola u Beogradu izdržala i ostala je nesavladana.

Vidi opis Ovo je sastav Partizana za Tobol: Posljednji put će crno-bijeli ovako izgledati u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

S obzirom na to da neće biti Milana Aleksića, a da Partizan nema za ove duele Idrisu Babu, kao ni da Zeković nije oduševio, očekuje se da na mjestu zadnjeg veznog opet bude Milan Vukotić. Ispred njega u centrali očekuju se Bogdan Kostić, najbolji igrač prve utakmice u Beogradu, odnosno mladi Zoran Alilović.

S obzirom na to da bi od naredne runde Partizan trebalo da registruje Idrisu Babu, kao i da se nada realizaciji dolazaka Čumića i Miladinovića, ovo je vjerovatno i posljednji put da crno-bijele gledamo u Evropi u ovom sastavu. Već protiv Hetafea u plej-ofu, ako naravno prođu Tobol, gledaćemo drugačiji Partizan.

Na desnom boku očekuje se Demba Sek, po lijevom Nemanja Trifunović, a u napadu Erik Kojzek. Šansu sa klupe čekaće dakle i Zubairu, i Traore, kao i oporavljeni Že.

Dakle, da rezimiramo: Krunić - Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević - Vukotić, Kostić, Alilović - Sek, Trifunović i Kojzek.