"Ko bi platio 20.000.000 da me čovjek ubije?": Legendarni Hrvat otkrio sve o nepristojnoj ponudi

Legendarni hrvatski MMA borac Mirko "Cro Cop" Filipović" otkrio je da je imao ponudu za još jednu borbu sa Frensisom Nganuom, ali da je za nju tražio 20.000.000 dolara.

Izvor: youtube/Podcast Inkubator/printscreen

Mirko Filipović poznatiji pod kultnim nadimkom "Cro Cop" ne odustaje. On se sprema za nove MMA borbe i u junu bi trebalo da se bori sa Fjodorom Emelianenkom. Ipak sada je otkrio da je nedavno dobio ponudu vrijednu nekoliko desetina miliona dolara za povratak u kavez.

Iskusni 51-godišnji MMA borac je otkrio da mu je nuđeno da se vrati u kavez i bori sa Frensisom Nganuom. Odbio je jer mu je bilo jasno da je vrijeme za ovakve mečeve prošlo.

"Nazvao me dobar prijatelj, ozbiljan čovjek iz MMA svijeta, šef jedne velike MMA organizacije i rekao mi: 'Slušaj, znam da treniraš i da si u formi. Jesi li spreman da se boriš protiv Frensisa Nganua.' Pitao sam: S kim? Ponovio je: Frensis Nganu. Rekao sam mu: 'Kako to misliš? Jesi li upotrebio riječ borba ili govoriš o kartama, šahu, plivanju ili trčanju? Misliš na pravu borbu?' Odgovorio mi je da misli baš na borbu", ispričao je Filipović.

Izvor: youtube/Podcast Inkubator/printscreen

Filipović je zatim pitao da li se radi o revijalnom bokserskom meču ili MMA borbi i kada je čuo o čemu se radi nije mogao da vjeruje. Zaista su hteli da ga u ovim godinama pošalju u ring sa Kameruncem.

"Pitao sam ga misli li na bokerski meč. Rekao je: 'Ne, MMA borba.' Počeo sam da se smijem i pitao ga da li je lud. Kad bih baš morao da biram protivnika od najgorih do najboljih, Frensis Nganu bio bi posljednji s kojim bih želio da se borim', rekao je Filipović uz osmijeh.

Na kraju nisu uspjeli da ga ubijede, a on je svoju cijenu rekao. Dajte 20 miliona dolara i može.

"Rekao mi je da kažem svoju cijenu. Odgovorio sam da bih tražio 500.000 za samu borbu, a 19.500.000 za izraz lica moje majke kad bi čula protiv koga se borim. Tih 500.000 bilo bi za mene, a 19.500.000 za moju majku. Prije svega borba je u maju, trebali su da me zovu makar tri mjeseca ranije. Ali ko bi platio 20 miliona? Ko bi dao toliki novac da me čovjek ubije?", rekao je Filipović.

Kakvu je karijeru imao?

Izvor: TASS / ddp USA / Profimedia, Screenshot/YouTube/@PodcastInkubator

Tokom duge i uspješne MMA karijere Mirko Filipović je odradio 52 borbe i upisao 38 pobjeda, od čega 30 nokautom. Uz to ima 11 poraza i dva neriješena meča uz jedan duel koji je upisan kao "no contest".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!