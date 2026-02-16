Partizan ostao bez jednog od najboljih igrača u posljednje vrijeme, pošto je iz NBA lige stigla ponuda koja se ne odbija.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ime američkog košarkaša Kamerona Pejna nije se našlo na spisku Đoana Penjaroje za Kup Radivoja Koraća, a za to postoji vrlo dobar razlog. Pejn odlazi iz Partizana poslije samo dva mjeseca, prenosi "Mozzart Sport".

Jedan od najboljih igrača crno-bijelih u prethodnih nekoliko sedmica će zaigrati u NBA ligi, u dresu Filadelfije, a dobra vijest je da će Partizan zaraditi od tog posla. Nezvanično, crno-bijelima će pripasti 1,75 miliona dolara, što će reći da su više nego odlično prošli od njegovog transfera.

Vidi opis Šok iz Partizana: Kameron Pejn otišao poslije 2 mjeseca! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

Ipak, Partizan će ostati bez važnog "šrafa" tima koji je imao važan uticaj na igru kod Đoana Penjaroje i bio je jedan od onih koji su "podigli" crno-bijele poslije odlaska Željka Obradovića. Propustio je posljednje tri utakmice zbog povrede i u međuvremenu dobio poziv da se vrati u NBA ligu, gdje će ponovo nastupati za Filadelfiju za koju je već igrao 2024. godine, kada je odigrao tridesetak utakmica.

Njegov odlazak poklopiće se otprilike i s povratkom Karlika Džounsa na parket, što se očekuje poslije Kupa Radivoja Koraća na kome će plejmejkersku ulogu preuzeti ipak Dvejn Vašington - pošto ni Nik Kalates nije pozvan za mečeve u Nišu.

Kameron Pejn je na deset mečeva u Evroligi imao prosjek od 12,4 poena, 3,9 asistencija i 2,3 skoka.