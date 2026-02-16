logo
Šok iz Partizana: Kameron Pejn otišao poslije 2 mjeseca!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Partizan ostao bez jednog od najboljih igrača u posljednje vrijeme, pošto je iz NBA lige stigla ponuda koja se ne odbija.

Kameron Pejn napustio Partizan i odlazi u NBA Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ime američkog košarkaša Kamerona Pejna nije se našlo na spisku Đoana Penjaroje za Kup Radivoja Koraća, a za to postoji vrlo dobar razlog. Pejn odlazi iz Partizana poslije samo dva mjeseca, prenosi "Mozzart Sport".

Jedan od najboljih igrača crno-bijelih u prethodnih nekoliko sedmica će zaigrati u NBA ligi, u dresu Filadelfije, a dobra vijest je da će Partizan zaraditi od tog posla. Nezvanično, crno-bijelima će pripasti 1,75 miliona dolara, što će reći da su više nego odlično prošli od njegovog transfera.

Ipak, Partizan će ostati bez važnog "šrafa" tima koji je imao važan uticaj na igru kod Đoana Penjaroje i bio je jedan od onih koji su "podigli" crno-bijele poslije odlaska Željka Obradovića. Propustio je posljednje tri utakmice zbog povrede i u međuvremenu dobio poziv da se vrati u NBA ligu, gdje će ponovo nastupati za Filadelfiju za koju je već igrao 2024. godine, kada je odigrao tridesetak utakmica.

Njegov odlazak poklopiće se otprilike i s povratkom Karlika Džounsa na parket, što se očekuje poslije Kupa Radivoja Koraća na kome će plejmejkersku ulogu preuzeti ipak Dvejn Vašington - pošto ni Nik Kalates nije pozvan za mečeve u Nišu.

Kameron Pejn je na deset mečeva u Evroligi imao prosjek od 12,4 poena, 3,9 asistencija i 2,3 skoka.

