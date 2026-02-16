logo
Đoan Penjaroja ozbiljno računa na Aleksu Radanova: "Dobar igrač, bitno mu je da to pokaže"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana pohvalio svog novog igrača Aleksu Radanova i pričao o spisku za Kup Radivoja Koraća, za koji će u ponedeljak odrediti spisak .

Đoan Penjaroja ozbiljno računa na Aleksu Radanova Izvor: MN Press / YouTube / BC Partizan TV

Partizanov trener Đoan Penjaroja podsjetio je na to da je Budućnosta bila prva u drugoj grupi prve faze ABA lige i naglasio da je i zato značajan ubjedljiv trijumf njegovog tima protiv Podgoričana u nedjelju u Areni.

"Dobra pobjeda za nas, Budućnost je veoma dobar tim, prvi u drugoj grupi. Bilo nam je dobro što smo pobijedili Budućnost na početku druge faze. Odigrali smo dobru utakmicu, iako smo imali slabe momente u odbrani, nismo pogađali u nekim trenucima, ali kontrolisali smo ritam i pobijedili. Mislim da je ovo bio dobar meč".

Španac je bio upitan za novajliju Aleksu Radanova i njegov doprinos i veoma dobar nastup (13 poena, 5 skokova, 4 asistencije).

"Radanov dobro radi i bilo mu je potrebno da odigra dobru utakmicu. Igrao je dobro. Mislim da je neophodno da pokaže svima da je dobar igrač, jer jeste to i veoma je dobar. Igrao je sa velikim samopouzdanjem i bitno je da to urade svi igrači, a u nedjelji Kupa Radivoja Koraća važno je da svi domaći igrači imaju samopouzdanje".

"Imamo vremena"

Da li je odredio sastav za Kup Koraća? Moraće da precrta većinu stranaca i da povede samo četvoricu.

"Imamo dosta vremena da odredimo četvoricu stranaca, sutra (ponedjeljak) ćemo to učiniti".

Da li će Kameron Pejn igrati? Propustio je zbog povrede nekoliko mečeva crno-bijelih, uključujući i sinoćnji protiv Budućnosti.

"Bolje je i spreman je da se takmiči u sljedećim nedjeljama".

Tagovi

Đoan Penjaroja Aleksa Radanov KK Partizan

