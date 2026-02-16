Đoan Penjaroja ozbiljno računa na Aleksu Radanova: "Dobar igrač, bitno mu je da to pokaže"

Trener Partizana pohvalio svog novog igrača Aleksu Radanova i pričao o spisku za Kup Radivoja Koraća, za koji će u ponedeljak odrediti spisak .
Partizanov trener Đoan Penjaroja podsjetio je na to da je Budućnosta bila prva u drugoj grupi prve faze ABA lige i naglasio da je i zato značajan ubjedljiv trijumf njegovog tima protiv Podgoričana u nedjelju u Areni.
"Dobra pobjeda za nas, Budućnost je veoma dobar tim, prvi u drugoj grupi. Bilo nam je dobro što smo pobijedili Budućnost na početku druge faze. Odigrali smo dobru utakmicu, iako smo imali slabe momente u odbrani, nismo pogađali u nekim trenucima, ali kontrolisali smo ritam i pobijedili. Mislim da je ovo bio dobar meč".
Španac je bio upitan za novajliju Aleksu Radanova i njegov doprinos i veoma dobar nastup (13 poena, 5 skokova, 4 asistencije).
"Radanov dobro radi i bilo mu je potrebno da odigra dobru utakmicu. Igrao je dobro. Mislim da je neophodno da pokaže svima da je dobar igrač, jer jeste to i veoma je dobar. Igrao je sa velikim samopouzdanjem i bitno je da to urade svi igrači, a u nedjelji Kupa Radivoja Koraća važno je da svi domaći igrači imaju samopouzdanje".
"Imamo vremena"
Da li je odredio sastav za Kup Koraća? Moraće da precrta većinu stranaca i da povede samo četvoricu.
"Imamo dosta vremena da odredimo četvoricu stranaca, sutra (ponedjeljak) ćemo to učiniti".
Da li će Kameron Pejn igrati? Propustio je zbog povrede nekoliko mečeva crno-bijelih, uključujući i sinoćnji protiv Budućnosti.
"Bolje je i spreman je da se takmiči u sljedećim nedjeljama".
