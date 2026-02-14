logo
"Jedno morate da znate o ovom timu": Partizan ima poruku za navijače

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Partizan je napravio interesantan snimak sa poznatom glumačkom ekipom i poslao poruku navijačima za završnicu sezone

Partizan sa glumcima napravio video snimak pominju se Otpisani Izvor: MN PRESS

Partizan je bio blizu pobjede protiv Real Madrida, ali je ona izmakla u dramatičnoj završnici. Ekipa Đoana Penjaroje pruža veoma dobre partije u posljednjih nekoliko sedmica, a sve to dolazi poslije teškog perioda i velikih problema.

Tim povodom crno-bijeli napravili su jedan snimak sa porukom za navijače pred završni deo sezone. Glumačka ekipa u sastavu Andrija Kuzmanović, Iva Ilinčić, Jovana Jovanović, Amar Ćorović i Nikola Štrbac napravila je taj snimak.

Na njegovom početku vidi se kako svi oni pričaju o lošoj sezoni Partizana, o tome da ne gledaju više mečeve, a onda riječ uzima Kuzmanović.

"Momci, jeste gledali seriju 'Otpisani'? Onda znate da je to serija o mladim ljudima koje su svi optisali i na koje niko više ne računa. Znate, čovjek dobije nevjerovatnu snagu kada shvati da nema šta da izgube. Ti momci dišu kao jedan i sve njihove želje usmjerene su ka višem cilju. Dakle, 'Otpisani' nas uče da koliko god je problem veliki, da postoji način da se prebrodi. A, način mogu da pronađu samo oni koji su dovoljno hrabri da veruju. Zato kada govorite o ovoj ekipi treba da znate jednu stvar - tim koji se drži zajedno najviše daje onda kada više nema šta da izgubi", rekao je on.

Partizan je objavio taj snimak na društvenim mrežama i obratio se navijačima.

"Koliko god da su problemi veliki, postoji način da se oni prebrode. A način? Način mogu da pronađu samo oni koji su dovoljno hrabri da veruju. Slijedi nastavak sezone - tim koji se drži zajedno!", stoji i opisu objave crno-bijelih.

