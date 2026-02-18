Poznat prvi polufinalista Kupa Radivoja Koraća

Spartak iz Subotice je prvi polufinalista Kupa Radivoja Koraća za 2026. godinu.

Izvor: MN PRESS

Imamo prvog polufinalistu Kupa Radivoja Koraća. Košarkaši Spartaka iz Subotice pobijedili su Zlatibor 89:66 i tako su otvorili takmičenje u niškom "Čairu". Spartak sada čeka rivala u polufinalu što će biti pobjednik meča Crvene zvezde i Borca iz Čačka.

Nisu to baš dobre vijesti za crveno-bijele, pošto je u posljednje vrijeme Spartak jedan od najtežih rivala za Zvezdu. Tim Vlade Jovanovića je prošle sezone izbacio Crvenu zvezdu u polufinalu Superlige Srbije, a onda je i u u ABA ligi pobijedio crveno-bijele u "Dudovoj šumi" 85:80.

Kako je Spartak pobijedio?

Poslije vrlo izjednačene prve četvrtine do poluvremena je Spartak napravio prednost od 10 poena razlike, a u drugom poluvremenu je ona polako rasla. Iskoristio je Vlada Jovanović širi sastav i obezbijedio mjesto u polufinalu.

Oliver Hanlan sa 14 poena i Amar Gegić sa isto toliko vodili su Spartak, dok je Hokins imao 11, a Momirov, Nikolić, Rebić i Drobnjak po 9. Sa druge strane Savić je imao 11, Kulundžić 10, a Joksimović 9 poena.

