Još jedan igrač napušta Partizan u "minut do 12"?

Rok za registraciju igrača u Evroligi je 5. januar, da li će Partizan pustiti jednog od najzapaženijih igrača ove sezone?

Izvor: MN PRESS

Američki centar Tajrik Džons završio je svoju epizodu u Partizanu i pojačao grčki Olimpijakos. Danas je posljednji dan registraciju igrača u Evroligi, a pojedini mediji javljaju da bi Humsku u "minut do 12" mogao da napusti Dvejn Vašington.

Kako piše košarkaški insajder Mateo Andreani, za beka crno-bijelih interesovanje su pokazali Makabi i Bajern. Vašington je imao ugovor do kraja 2025. godine, uz opciju produženja na još godinu dana, pa je upravo zbog ovoga postao zanimljiv evroligašima.

Bajern koji sa klupe poredvodi Svetislav Pešić nedavno je napustio Spenser Dinvidi, pa užurbano traže pojačanje na spoljnim pozcijama. Da li je Vašington pravo rješenje za Pešića?

Maccabi Tel Aviv and Bayern Munich express interest in Duane Washington of Partizan Belgrade.



Both they'll try a last-minute move.

Difficult deal, especially with the limited time available for EuroLeague club-to-club transfers.



Deadline today.pic.twitter.com/cIvtLtgc9c — Matteo Andreani (@matty_vanpersie)January 5, 2026

Kako igra Vašington ove sezone?

Vašington jeste jedan od najboljih u timu Partizana ove sezone sa prosjekom od 14,1 poena, 1,3 skoka i 2,3 asistencije. Na njega je pao veliki teret poslije povrede Karlika Džonsa, dok nije imao mnogo pomoći od Šejka Miltona koji je više povrijeđen nego što igra. Amerikanac je ove sezone imao istorijsku partiju, pošto je u ABA ligi protiv Krke postigao 48 poena, dok u Evroligi oscilira tokom sezone. Dvejn nije u konkurenciji za sastav sa Monakom u utorak, da li je to signal da bi već danas mogao da bude promovisan u novom klubu?

