Moskva odbila Evropu i Trampa: "To je potpuno neprihvatljivo, nećemo pristati!"

Kremlj odbacuje evropske prijedloge o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, dok najavljuje posjetu Putina Kini, gdje će prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO) sa više od 20 svjetskih lidera.

Evropski prijedlozi o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu potpuno su neprihvatljivi, a trupe iz zemalja NATO-a ne smiju da uđu u Ukrajinu, stoji u dnevnom brifingu za medije koji je uputio Kremlj.

Kako prenosi Sky News, portparol Dmitrij Peskov saopštio je da Moskva "negativno gleda" na predloge koji su se iznedrili nakon sastanka evropskih lidera u Vašingtonu sa Donaldom Trampom.

Jasna je to poruka Kremlja da neće ni za milimetar odstupiti od zahtjeva oko Ukrajine, uprkos slabom pokušaju diplomatskog ublažavanja koji je sadržan u rečenici da su "američki napori za pronalaženje mira vrlo važni". Službeni stav Moskve je u suprotnosti sa Trampovim nedavnim tvrdnjama da je "Putin u vrlo značajnom koraku pristao na bezbjednosna garancije".

Peskov je ponovio dugogodišnji stav Rusije da vojnici iz zemalja članica NATO-a nemaju šta da traže u Ukrajini, a kada je reč o mirovnim pregovorima, naglasio je da "takvi sastanci moraju biti dobro pripremljeni kako bi bili efikasni".

Otkrio je i da su u toku pripreme za posjetu Vladimira Putina Kini, opisujući je kao "dosad neviđenu". Putin će sa više od 20 svjetskih lidera biti na samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO) koji će se održati u Tjanđinu u nedelju i ponedjeljak.

